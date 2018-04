vor 3 Min.

TSV Landsberg: Gibt es für den Trainer mehrfach Grund zu feiern? Lokalsport

Landsbergs Trainer Guido Kandziora hofft, dass ihm seine Mannschaft am heutigen Samstag einen Derbysieg gegen den TSV Schwabmünchen schenkt – zu seinem 50. Geburtstag, den er im Anschluss an das Spiel auf jeden Fall feiern wird.

Das Derby gegen Schwabmünchen wird für TSV-Trainer Guido Kandziora aus mehreren Gründen zu einer besonderen Partie.

Von Margit Messelhäuser

Eines steht fest: Nach dem Spiel ist für Guido Kandziora das Thema Fußball für die nächsten Stunden erst mal abgehakt. Der Landsberger Trainer feiert am heutigen Samstag seinen 50. Geburtstag sowie den Geburtstag seiner Tochter. „Nach dem Spiel gehe ich mit meiner Familie und meinen Freunden schön essen“, kündigt er an. Ein Sieg seiner Mannschaft im Derby gegen Schwabmünchen würde dieser Feier noch das besondere Etwas geben. Um 14 Uhr beginnt das Derby im 3C-Sportpark, bei dem es für die Landsberger um den Verbleib in der Bayernliga geht, den die Gäste (44 Punkte) schon fast sicher haben.

Aber nicht nur die Abstiegsgefahr seiner Mannschaft und sein Geburtstag machen das heutige Spiel für Kandziora zu einem besonderen: Er hat Schwabmünchen lange trainiert und auch in die Bayernliga geführt. „Ich habe dort Aufbauarbeit geleistet, das wird jetzt fortgeführt“, so der Landsberger Trainer, der trotzdem keine Schützenhilfe erwartet.

Zwei Spieler sind gesperrt

Deshalb fordert er von seinen Spielern diesmal, dass sie „Eier in der Hose haben“ – das dürfe man ruhig so schreiben. Angesichts der aktuellen Situation – nur ein Punkt Vorsprung zu den direkten Abstiegsplätzen – fehle es ihm an der nötigen Gegenwehr. Dass diese Energie durchaus in der Mannschaft vorhanden sei, habe er in Wolfratshausen nach der ersten Roten Karte gesehen: „Ich habe mich gefragt, wo nehmen sie das her“, schildert Kandziora die Situation – in Unterzahl hatte der TSV einen 0:2-Rückstand noch zum 2:2 ausgeglichen, ehe nach Kandzioras Ansicht der Schiedsrichter die Partie entschieden hatte.

„Ich wünsche mir für die letzten Spiele Unparteiische, die erfahren und stabil sind und den Abstiegskampf kennen“, sagte er rückblickend auf das Mittwochsspiel, das der TSV beim direkten Konkurrenten mit 2:4 verloren hatte.

Verzichten muss er auf jeden Fall auf die beiden Rot-gesperrten Sebastian Nichelmann und Julian Birkner.

