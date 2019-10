TSV-Trainer Sven Kresin tobt nach dem Schlusspfiff

Plus Der TSV Landsberg verliert knapp gegen den TSV 1860 München II. In der dramatischen Schlussphase fliegt Coach Sven Kresin mit Gelb-Rot vom Platz.

Was war das für ein verrückte Spiel in der Fußball-Bayernliga? Der TSV Landsberg liegt gegen die zweite Mannschaft des TSV 1860 München eigentlich schon hoffnungslos zurück und holt dann doch noch fast einen Punkt. Aber der Schiedsrichter pfeift die Nachspielzeit zu früh ab – nicht nur das bringt TSV-Coach Sven Kresin auf die Palme.

So wütend hat man den Landsberger Trainer nach dem Schlusspfiff wohl noch nie aufs Feld stürmen sehen. Aber sein Ärger ist verständlich: In den letzten fünf Minuten verkürzte seine Mannschaft einen 0:3-Rückstand auf 2:3. Eigentlich war nach dem zweiten Tor der Gastgeber die Nachspielzeit noch nicht abgelaufen, doch der Schiedsrichter pfiff 30 Sekunden zu früh ab – zu viel für Kresin, der zuvor vom an sich nicht schlechten Unparteiischen mit Gelb-Rot hinter die Bande geschickt worden war.

Landsberg läuft sich immer wieder in der Abwehr fest

Insgesamt gesehen war der Sieg für die Löwen II aber nicht unverdient. Zwar war Landsberg anfangs die bessere Mannschaft, konnte die teils sehr guten Spielzüge aber nicht abschließen. Immer wieder biss man sich in der sehr gut gestaffelten Münchener Abwehr fest. Auf der anderen Seite nutzten die Gäste ihre erste gute Szene zur Führung: Nach einer Ecke traf Metzger zum 1:0 (15.). Fünf Minuten später gab es drei dicke Chancen für Landsberg, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie. München wurde nun stärker, zeigte sich technisch und auch spielerisch überlegen, die Landsberger bekamen keinen richtigen Zugriff mehr.

Missglückte Abwehr sorgt für das 2:0 der Gäste

Ein dicker Patzer in der Landsberger Abwehr bescherte München den zweiten Treffer durch Böhnlein (41.) und in der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel nach einem Freistoß auch noch das 3:0 durch Durrans für die Gäste.

Nach der Pause plätscherte die Partie dahin. München verwaltete den Vorsprung und Landsberg fand einfach keine Mittel. Doch in den letzten zehn Minuten drehten die Gastgeber auf: In der 85. Minute wurde Florian Maier im Strafraum gefoult und der Schiri zeigte sofort auf den Punkt. Sebastian Bonfert verwandelte sicher zum 1:3 – und München wackelte.

Der zweite Strafstoß wird nicht gegeben

Nur drei Minuten später kam Rainer Storhas im Strafraum zu Fall, doch diesmal blieb der Pfiff aus. „Das war ein klarer Elfmeter“, so TSV-Trainer Sven Kresin nach dem Spiel. Sein Ärger brachte ihm die Gelb-Rote Karte ein.

Dann traf Wolfgang Bauman in der 92. Minute zum 2:3 – eigentlich waren noch 30 Sekunden auf der Uhr, doch der Schiri machte die zuvor angezeigten zwei Minuten Nachspielzeit nicht mehr voll. Die Partie war aus. Auch wenn es ärgerlich ist für Landsberg, der Sturmlauf war zu spät gekommen. Landsberg und Sechzig tauschen damit in der Tabelle die Plätze.

TSV: Rösch - Hennebach, Maier, Birkner (87. Meichelböck), Holdenrieder, Göttle (68. Storhas), Bonfert, Fülla, Mailänder (70. Baumann), Siegwart, Mulas.