26.02.2020

TSV verpasst knapp eine Medaille

U11 hat bei der Oberbayerischen im Halbfinale großes Pech

Für die Nachwuchs-Fußballer des TSV Landsberg ging es bei der oberbayerischen Meisterschaft einfach darum, Spaß zu haben und eine gute Leistung zu zeigen. Beides ist der U11 in beeindruckender Weise gelungen – und beinahe hätte man sogar eine Medaille geholt.

Schon die Anreise nach Erding war für die jungen Fußballer ein Erlebnis: Hauptsponsor 3C-Carbon stellte den Mannschaftsbus der ersten Herrenmannschaft zur Verfügung. So startete der Tag gleich mit einer großen Überraschung.

Für die nächste sorgten die Fußballer selbst. Gleich zum Auftakt gab es nämlich einen 1:0-Sieg gegen Gastgeber Erding. Als nächster Gegner wartete einer der Turnierfavoriten, der SV Wacker Burghausen. Auch hier ging der TSV verdient mit 1:0 in Führung, doch 45 Sekunden vor Schluss gelang Wacker der Ausgleich. Anstatt sich damit zufriedenzugeben, warfen die Landsberger alles nach vorne – und kassierten bei einem Konter den zweiten Gegentreffer.

Jetzt mussten die Trainer ihre Spieler erst wieder aufbauen, und das gelang, denn gegen Altenerding gab es mit 3:1 den nächsten Sieg. So hatte man schon vorzeitig die Halbfinalteilnahme sicher. Das unbedeutende Gruppenspiel gegen Neuhadern endete torlos.

Im Halbfinale wartete der Titelverteidiger FC Ingolstadt auf die Landsberger. Eins war bereits jetzt klar: Die U11 des TSV Landsberg gehört zu den Top-vier-Teams von 700 angetretenen E-Jugend-Mannschaften im Bezirk Oberbayern – ein noch nie da gewesener Erfolg.

Landsbergs Abteilungsleiter Bastian Gilg war mit in der Kabine und erzählte von seinen Erfahrungen als Jugendspieler des SC Fürstenfeldbruck und dem Titelgewinn als Außenseiter. Das beflügelte die Jungs, denn von der Außenseiterrolle war nichts zu spüren. Vielmehr bestimmte der TSV das Spiel und ein Angriff nach dem anderen rollte auf das Ingolstädter Tor zu.

Nach der Hälfte der Spielzeit dann ein schöner Pass von Torwart Maximilian Werth in die Spitze und Noah Knie traf zum viel umjubelten 1:0. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Die Ingolstädter Trainer protestierten, weil der Torwart den Ball hätte auswerfen müssen, anstatt mit dem Fuß zu spielen. Die beiden jugendlichen Schiedsrichter gerieten stark unter Druck – schließlich revidierten sie ihre Entscheidung und gaben den Treffer nicht. Eine nicht nachvollziehbare Entscheidung für die Landsberger und viele andere in der Halle, da das Herausspielen des Torhüters zuvor nie geahndet worden war.

Landsberg griff weiter konsequent an, aber der erneute Treffer wollte einfach nicht fallen. So blieb es beim 0:0 und die Entscheidung musste im Sechs-Meter-Schießen fallen, in dem der TSV knapp den Kürzeren zog und damit unglücklich das Finale verpasste.

Dass nach diesem unglücklichen Spielverlauf bei den TSV-Jungs die Luft raus war, lässt sich gut verstehen. So musste man sich im Spiel um Platz drei knapp mit 0:1 dem TSV Milbertshofen geschlagen geben. Den Titel sicherte sich der FC Ingolstadt im Finale gegen den SV Wacker Burghausen.

Mit dem vierten Platz bei der oberbayrischen Meisterschaft und der Art und Weise, wie sie aufgetreten ist, hat die U11 des TSV Landsberg ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Auch wenn zunächst die Enttäuschung über das Aus im Halbfinale an den Kindern und Trainern nagte, kann die gesamte Truppe sehr stolz auf ihre Leistung sein. (lt)

