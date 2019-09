vor 21 Min.

Tabellenführer siegt

VfL Kaufering kämpft vergebens

Trotz einer schnellen Führung reichte es für den VfL Kaufering am Ende nicht: Mit 3:1 musste sich das Team von Lüko Holthuis Gastgeber und Tabellenführer Erkheim geschlagen geben. Kaufering kam gut in die Partie und erzielte durch Manuel Bechmann nach einer Ecke die Führung (8.). Anschließend versuchte der VfL das Ergebnis zu verwalten. Als Erkheim aber immer stärker wurde, konnten die Gäste dem Druck nicht mehr standhalten und es fiel noch vor der Pause (36.) der verdiente Ausgleich. Es war bereits der neunte Saisontreffer von Fabian Krogler.

Auch nach dem Seitenwechsel war der Tabellenführer stark. Erkheim nutzte in der 49. Minute einen Fehler in der Vorwärtsbewegung des VfL. Kauferings Abwehr war ungeordnet und die Hausherren nutzten dies, um in Führung zu gehen. Alexander Schestak hatte kurz vor Schluss noch die Chance zum Ausgleich, traf das Tor aber nicht. „Das Problem haben wir seit Monaten, dass wir unsere Chancen nicht machen. So gewinnt man eben keine Spiele“, sagte Trainer Lüko Holthuis. In der Nachspielzeit machte Erkheim nach einem Konter dann den Deckel drauf.

Insgesamt lief die Partie sehr fair und ohne größere Fouls ab. „Das war die Jahre zuvor meist anders, da ging es härter zu“, sagt der Trainer.

Für den VfL wären Punkte wichtig gewesen, denn nun muss das Team vorerst weiter im Tabellenkeller ausharren. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir die nächsten Wochen punkten“, so Holthuis. Unzufrieden war er nach dem Abpfiff aber nicht. „Es war eine gute Leistung.“ Besonders den Torwart Michael Wölfl hob der VfL-Trainer hervor. „Er hat einige Bälle schön rausgeholt. Am Ende stehen wir aber eben wieder mit leeren Händen da.“(lt)

