00:04 Uhr

Tänzer holen Silber

Überraschungserfolg von Peter Schütz und Karin Niedermayer in Turin

Das Boogie-Woogie-Turnierpaar Karin Niedermayer und Peter Schütz aus Landsberg hat einen überraschenden Erfolg gefeiert. Sie gewannen bei den European Masters Games in Turin Silber. Dabei handelt es sich um eine Art „Mini-Olympiade“ für Sportler über 35 Jahre. Insgesamt waren 7500 Teilnehmer in über 30 Sportarten am Start und kämpften um Medaillen. Die Landsberger traten in der Kategorie „Boogie Woogie ab 45 Jahre“ an. Die Rahmenbedingungen waren allerdings nicht optimal. Der Wettkampf fand in einer mäßig klimatisierten Halle statt, in der sich viele Sportler aufhielten.

Im Finale kämpften Niedermayer/Schütz mit den Vierten und Fünften der Weltrangliste um die Medaillen. Ihnen gelang bereits in der langsamen Runde ein überzeugender Tanzvortrag. Im Slow-Boogie geht es um elegante, langsame Bewegungen, Tanzausdruck und eine Figurenauswahl, die die Musik unterstreicht. Karin Niedermayer und Peter Schütz setzten ihre Highlight-Figuren gut in die Musik und zeigten schöne Interpretationen.

In der schnellen Runde hatten die beiden gute Nerven und zeigten, dass sie auch weniger einfache Lieder gut zu tanzen wissen. Sie bewiesen mit guter Grundtechnik und zwei tollen Akrobatiken ihr Können und zeigten eine ausgewogene Figurenvielfalt. Dafür gab es zur großen Freude Silber. Die Medaille wurde bei der Medal-Plaza-Zeremonie überreicht. (lt)

