Der FC Weil hat den Abstieg gut verkraftet

Der FC Weil mischt in der Kreisklasse vorne mit. Wie Trainer Martin Geier die Situation in seinem Klub erlebt.

Als Aufsteiger kämpfte der FC Weil in der Kreisliga um den Klassenerhalt, doch dann kam Corona und Trainer Martin Geier hatte mit seinem Team keine Chance mehr, sportlich doch noch den Verbleib zu schaffen. Am „Grünen Tisch“ kam es zum Abstieg in die Kreisklasse, aber da stehen die Weiler schon wieder gut da. Trotzdem ist Geier vorsichtig – auch vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Unterdießen.

Die Quotientenregelung hat den Weilern den bitteren Abschied aus der Kreisliga beschert. „Aber das ist kein Thema mehr“, sagt der Trainer. „Natürlich waren wir enttäuscht, aber davon geht die Welt nicht unter.“ Viel größer sei jetzt die Freude darüber, dass man wieder trainieren und spielen kann. „Klar war es auch mal schön, jeden Samstag und Sonntag zu Hause zu verbringen“, sagt Geier mit einem Schmunzeln – aber nach den langen Monaten habe auch seine Freundin festgestellt, dass es Zeit würde, dass er wieder zum Fußball gehen könne.

In der Corona-Pandemie ging irgendwann die Lust verloren

Nicht nur seine Freundin und er waren ungeduldig geworden – auch bei den Spielern habe man die Freude gespürt, als endlich wieder was ging. Allerdings „hatten und haben wir schon einiges aufzuholen“, so Martin Geier. Wie andere Verein auch, hatte man Onlinetraining oder Laufchallenges angeboten, aber „irgendwann geht daran auch die Lust verloren“, hat er durchaus Verständnis.

Aber nicht nur trainingstechnisch muss einiges aufgeholt werden – mit Markus Reisacher muss man den Abgang eines wichtigen Spielers verkraften, so Geier. „Das müssen wir mit der Mannschaft auffangen.“ Insofern freut er sich über den aktuell zweiten Platz in der Tabelle, sieht da aber harte Konkurrenz. „Wenn Erster gegen Zweiter spielt, ist es natürlich ein Spitzenspiel“, sagt er zur anstehenden Partie am Samstag gegen Tabellenführer Unterdießen. Aber Geier erwartet auch Schondorf und Prittriching weit oben, auch wenn der SVP etwas holprig gestartet ist.

Spieler anderer Teams mussten in Quarantäne

Dass die Saison wegen der steigenden Corona-Inzidenz wieder abgebrochen werden muss, darüber macht sich Martin Geier noch keine Sorgen. „Bei uns sind in der ersten und zweiten Mannschaft auch schon fast alle doppelt geimpft.“ Allerdings habe es bereits einige Verlegungen gegeben, da Spieler anderer Teams in Quarantäne waren.

Das Thema Corona hat auch der Nachwuchsarbeit beim FCW nicht geschadet, sagt Claudius Reisacher, der seit gut einem Monat neuer Abteilungsleiter der Fußballer ist. „Ich bin auch Trainer bei der D-Jugend und alle waren froh, als es wieder losgegangen ist.“ Aktuell haben die Weiler im Nachwuchs von der A- bis zur C-Jugend eine Spielgemeinschaft mit Prittriching – alle Altersklassen darunter, bis zur G-Jugend, bestreitet man selbstständig.