Der Schlüssel zum Aufstieg?

Der TSV Schondorf erwartet Unterdießen zum Spitzenspiel der Kreisklasse. Die Heimelf plagen Personalsorgen

Der TSV Schondorf zählt zu den wenigen Teams in dieser Saison, die schon zu Beginn klar gemacht haben: Das Ziel ist der Aufstieg in die Kreisliga. Zumindest gibt das der Fußball-Abteilungsleiter vor – der Trainer ist zurückhaltender. Trotzdem ist der Kreisklassist auf einem guten Weg, das Ziel zu erreichen. Das Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Unterdießen könnte da richtungsweisend sein (Beginn 15 Uhr).

Die Corona-Pause habe die Abteilung gut überstanden, sagt der Schondorfer Abteilungsleiter Csaba Bocskor. „Wir haben kein Onlinetraining angeboten, sondern abgewartet, bis man wieder trainieren durfte.“ Abgesprungen seien trotzdem keine Spieler. Auch im Nachwuchs sehe es gut aus. „Wir haben in jeder Altersklasse ein Team am Start.“

Gut läuft es auch bei den beiden Senioren-Teams. Während man mit der zweiten Mannschaft als Tabellenzweiter der B-Klasse 7 den Aufstieg in die A-Klasse geschafft hatte, reichte es für die erste Mannschaft nicht. Zwar war auch sie auf Platz zwei, aber nur der Nachbar Utting als Spitzenreiter durfte hoch in die Kreisliga. Und diesen Aufstieg wollen die Schondorfer nun nachholen. „Das ist unser Ziel“, bestätigt Csaba Bocskor. Bislang sieht es auch gut aus: Der TSV mischt ganz oben an der Tabelle mit. „Wir haben einige junge Spieler bekommen, die hier studieren oder arbeiten“, sagt Bocskor, dadurch konnten etwas ältere an die zweite Mannschaft abgegeben werden. Und das zahlt sich bislang aus: Als Aufsteiger belegt man einen guten Mittelfeldplatz.

Am Sonntag wird es nun ernst für die Erste: Will man den direkten Aufstieg schaffen, muss gegen Unterdießen ein Zeichen gesetzt werden. Der SVU liegt mit vier Punkten vor Schondorf an der Tabellenspitze und ist nun am Ammersee zu Gast. TSV-Trainer Eduard Schmalz ist aber zurückhaltend. „Wir haben eine junge Mannschaft, ich sehe es eher als ein Lehrjahr.“ Also nicht unbedingt der Aufstieg? „Der Trainer hat kein Ziel ausgesetzt“, antwortet er mit einem Schmunzeln. Das Problem bislang: „Die jungen Spieler wurden nach der Corona-Pause jetzt richtig freigelassen, sie können in Urlaub fahren und da gibt es dann andere Interessen.“ Hinzu kommen die Verletzungen.

Insofern musste er ständig die Aufstellung ändern. So auch diesmal. „Wenn man spielt, will man immer gewinnen“, sagt Schmalz – und etwas gewinne man auch immer: selbst wenn es nur Erfahrung sei. (mm)