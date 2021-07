Tennis

18:48 Uhr

Tennis: Pürgens Herren schlagen den Ex-Profis ein Schnippchen

Plus In der Bezirksliga Herren verstärken sich die Vereine regelmäßig mit früheren Tennis-Profis. Nicht so der TC Pürgen. Trotzdem hält der Landkreis-Verein mit.

Von Margit Messelhäuser

Die Tennis-Herren des TC Pürgen haben es praktisch geschafft: Sie spielen aller Wahrscheinlichkeit nach auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Auch wenn andere Mannschaften im Landkreis in höheren Klassen antreten – was die Qualität der Gegner betrifft, so sei die Bezirksliga Herren doch eine andere, sagt Dr. Matthias Aust, einer der Spieler des TC Pürgen. „Wir sind so ein kleines bisschen das gallische Dorf.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen