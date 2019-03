vor 40 Min.

Tolles Fairplay von Igling

Fuchstal kommt nicht auf die Beine.

Der FC Weil lässt nicht locker: Mit dem knappen Sieg in Herrsching bleiben Trainer Martin Geier und sein Team weiter mit oben dabei. Mit Herrsching erwarteten die Weiler einen spielstarken Gegner. Die Heimelf drückte von Beginn an und kam zu mehreren hochkarätigen Chancen. Nach dieser Drangphase konnte Weil das Spiel offen gestalten. Nach dem Wechsel gab es nur wenig Sehenswertes in der Offensive, ein überlegt abgeschlossener Freistoß brachte den Treffer des Tages.

Die direkte Konkurrenz schläft nicht, denn der SV Igling verteidigt auch nach diesem Spieltag seine Tabellenführung und bezwang Schwabbruck mit 2:0. Lange Zeit war die Partie offen, da es Igling verpasste, seine Chancen konsequent zu nutzen. Hervorzuheben ist das IglingerFairplay, nachdem der Ball kurioserweise durch das Netz im Tor landete, wollte der Schiedsrichter das zwischenzeitliche 2:0 geben, doch die Spieler des SVI waren so ehrlich, den Unparteiischen darauf hinzuweisen, und so blieb es beim 0:1 bis zur 90. Minute, als Igling schließlich den Sack zumachte.

Kinsau und Raisting trennten sich in einer bis zum Schluss offenen Partie mit einem Remis. Die spielbestimmenden Kinsauer gingen spät in Führung, mussten jedoch in der Nachspielzeit nach einem unglücklichen Foulelfmeter den Ausgleich hinnehmen. Für Kinsau-Coach Christopher Resch war es eine „gefühlte Niederlage“. Nach anfänglichem Rantasten beider Mannschaften ging Hohenpeißenberg gegen Unterdießen kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit in Führung. Unterdießen war zwar stets bemüht, doch mehr als der hart erkämpfte Anschlusstreffer sprang nicht heraus. Hohenpeißenberg behielt die Oberhand und setzte sich verdient mit 1:4 durch.

Voll des Lobes war Scheurings Trainer Michael Stengelmair nach dem 3:0-Erfolg gegen Peiting: „Wir waren heute die spielbestimmende Mannschaft, und so ist das Ergebnis auch in der Höhe verdient.“ Eine konsequente Abwehrleistung war der Grundstein, einzig mit der Chancenverwertung haderten die Scheuringer.

„Ein hartes Stück Arbeit, aber ein verdienter Sieg“, resümierte Andreas Ufer, Echings Coach den 1:0-Erfolg in Wildsteig. Nachdem Wildsteig in der Anfangsphase die bessere Mannschaft war, entwickelte sich bis zum Wechsel eine ausgeglichene Partie. Echingverpasste es, die meisten seiner Konter erfolgreich zu Ende zu spielen, nichtsdestotrotz schafften die Gäste die verdiente Führung. Hinten ließ man nichts mehr anbrennen und nahm so auch die Punkte mit.

Fuchstal spielt – und Utting trifft. So lässt sich die 0:3-Niederlage der Füchse zusammenfassen. Schon bis zur Pause hätten die Gastgeber eigentlich aufgrund der Chancen in Führung liegen müssen. Und auch diesmal bewahrheitete es sich, dass sich die vergebenen Chancen irgendwann rächen. Denn an Effizienz, was die Chancenverwertung betraf, war Utting kaum zu überbieten. Damit rutscht der SVF auf einen Abstiegsplatz.

Herrsching - Weil: 0:1 Hafner (75.)/(rr)

Igling - Schwabb/Schws: 1:0 Götzfried (23.), 2:0 Bucher (90.)/(alwi)

Kinsau - Raisting: 1:0 Köppl (86.), 1:1 Frühholz (91., FE)/(resc)

Unterdießen - H’peißb: 0:1 Stoßberger (43.), 0:2 Goldbrunner (65.), 1:2 Mi. Müller (73.), 1:3 Schuldes (85.), 1:4 Osterried (91.)/(evsp)

Scheuring - PeitingII: Tore: 1:0 Bauer (22.), 2:0 Weiß (50.), 3:0 Huhn (69.)/(chra)

Wildsteig - Eching: Tore: 0:1 Schmid (71.)/(tosch)

Fuchstal - Utting: 0:1 Eichberger (66.), 0:2 Krukow (72.), 0:3 Krukow (77.)

