Tor aus 40 Metern entscheidet die Partie in Dießen

Die Fußballer von Dießen und Erling-Andechs liefern sich im Spiel der Woche einen Schlagabtausch. Auf beiden Seiten gehen den Toren unnötige Fehler voraus.

Von Christian Mühlhause

Es war der erwartete Schlagabtausch im Spiel der Woche. Sowohl die Gastgeber vom MTV Dießen als auch der TSV Erling-Andechs agierten zielstrebig nach vorn und überbrückten das Mittelfeld schnell, um ihre gefährlichen Offensivkräfte in Szene zu setzen. Am Ende gewann Dießen glücklich, aber nicht unverdient mit 2:1.

Die Ausgangslage vor der Partie war für die beiden Aufstiegsaspiranten klar: Der Verlierer würde bereits ein erhebliches Päckchen mit sich herumtragen, was den möglichen Aufstieg aus der A-Klasse 5 in die Kreisklasse angeht. Schließlich thront Haunshofen überraschend deutlich und ohne Punktverlust an der Spitze. Dießen hat trotz des Sieges gegen Erling-Andechs bereits fünf Punkte Rückstand, die Gäste sogar neun.

Die besseren Chancen in der Anfangsphase hatte zunächst der Tabellenzweite aus Dießen. Vor allem der schnelle Vincent Vetter sorgte ein ums andere Mal für Gefahr. Bereits in der 14. Minute musste der MTV allerdings wechseln. Bastian Weber konnte nach einem Zusammenstoß nicht weiterspielen. Für ihn kam Daniel Seidel in die Partie.

Die Gäste schalten schnell um und gehen in Führung

Nach einer Viertelstunde kamen die Gäste – die in der Tabelle vor der Partie auf Rang vier lagen – besser ins Spiel und gingen in der 21. Minute durch Martin Erras in Führung. Dießen war in der Szene in Ballbesitz und in der Vorwärtsbewegung. Noch in der eigenen Hälfte passierte allerdings ein leichter Ballverlust und die Mannschaft von der anderen Seite des Ammersees schaltete schnell um. Beim Schuss von Martin Eras war Dießens Torhüter Michael Heinrich chancenlos. Erling-Andechs war anschließend besser im Spiel.

Das nächste Tor schossen allerdings die Gastgeber. Wie bereits häufiger zuvor in der Partie, landete ein langer Ball bei Vincent Vetter. Der Torjäger umspielte den gegnerischen Torhüter und fand, trotz mehrerer Abwehrspieler um sich herum, die Lücke. Der Ausgleich in 37. Minute war zugleich sein sechster Saisontreffer. In der Folge hätte der MTV das Resultat durchaus deutlicher gestalten können. Allerdings rettete ein Gegner nach einem Eckball auf der Linie und ein Kopfball ging knapp drüber.

Der Kapitän erkennt und nutzt die Gelegenheit

Nach der Pause sorgte Dießens Kapitän Andreas Schranner mit einem Heber aus 40 Metern für die Führung. Vorausgegangen war ein Abspielfehler der Gäste. Zwar konnte der herauseilende Torwart zunächst gegen einen Dießener klären, dafür war dann aber sein Kasten leer, was Schranner nutzen konnte. Beim Versuch, den Ball doch noch zu bekommen, prallte der Keeper gegen den Pfosten und musste behandelt werden. Er konnte aber weiterspielen.

Danach waren die Gäste gefordert und verstärkten ihre Angriffsbemühungen noch einmal. Gleich zweimal kamen deren Spieler in der Strafraummitte frei zum Kopfball, bekamen aber nicht genug Druck hinter den Ball. Dießen beschränkte sich derweil darauf, den Gegner auszukontern, was aber auch nichts Zählbares erbrachte. In der Nachspielzeit sicherte Torhüter Heinrich mit einer guten Parade den Sieg.

Dießen: Heinrich, Assad, Weber, V. Vetter, Schranner, L. Vetter, Ropers, Hummer, König, Friedrich, Verhülsdonk

Erling-Andechs: Gayk, Strauss, Kunz, Erras, Mörtl, Wohlmuth, Öhler, Metz, Popp, Heinzler, Pinl

