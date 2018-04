vor 32 Min.

Torwart Beigl ist wieder mit von der Partie Lokalsport

Landsbergs Torhüter Philipp Beigl hat seine Sperre abgesessen und wird am heutigen Samstag in Neumarkt wieder spielen.

Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Kirchanschöring stehen beim TSV Landsberg personelle Änderungen in der Startelf an. Am Samstag geht es nach Neumarkt.

Von Margit Messelhäuser

Ein Auf und Ab präsentieren die Landsberger Fußballer seit Ende der Winterpause. Behalten sie den Kurs bei, müsste nach der bitteren 0:3-Pleite zu Hause gegen Kirchanschöring am Dienstag am Samstag in Neumarkt wieder ein gutes Spiel folgen (Anpfiff 15 Uhr). „Ich will, dass sich die Spieler als echte Kerle präsentieren“, fordert jedenfalls Landsbergs Trainer Guido Kandziora. Die 2:3-Heimniederlage gegen Neumarkt liegt, nachdem das Spiel mehrmals verschoben worden war, noch nicht lange zurück und „wir haben sie nicht vergessen“, so der Landsberger Trainer. Er wünscht sich eine Revanche von seiner Mannschaft.

An Beigl führt kein Weg vorbei

Dazu müssen sich die Spieler aber an einige Tugenden erinnern, die sie unter der Woche gegen Kirchanschöring hatten vermissen lassen. „Nach vorne hat uns der letzte Biss gefehlt“, so Kandziora – in Neumarkt wolle er auch den absoluten Siegeswillen sehen, der ihm damit scheinbar auch am Mittwoch gefehlt hatte. Gemeinsam wurde das Spiel analysiert – jetzt könne man nur nach vorne sehen. Einige Änderungen in der Aufstellung kündigt der Trainer jedenfalls an.

Sicher ist, dass Stammkeeper Philipp Beigl nach seiner Sperre wieder ins Landsberger Tor zurückkehren wird. „Leon Veliu ist ein junger Keeper, der seine Sache gut gemacht hat“, erklärt Kandziora. Beigl allerdings sei in der Mannschaft ein Eckpfeiler und so stünde seine Rückkehr nicht zur Debatte.

Stark bemerkbar hatte sich bei den Landsbergern im Angriff das Fehlen des verletzten Philipp Siegwart bemerkbar gemacht – auf ihn muss Kandziora erneut verzichten.

Im Tabellenkeller geht es eng her

Die Fahrt nach Neumarkt könnte für die Landsberger allerdings zum falschen Zeitpunkt kommen: Nach drei Niederlagen in Folge setzten sich die heutigen Gastgeber gegen den TSV 1860 MünchenII mit 2:1 durch und können so mit Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Etwas, was den Landsbergern nach der deutlichen Niederlage fehlen wird.

Trotzdem müssen die TSVler alles in die Waagschale werfen. Denn der Rückstand auf Rang 13, der den direkten Klassenerhalt bedeutet, beträgt für die Landsberger drei Punkte. Traunstein, als erster direkter Absteiger, hat ein Spiel weniger und nur drei Punkte Rückstand.

