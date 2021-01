11.01.2021

Trainer muss künftig auf seinen Bruder verzichten

Mit Adriano Carciola fehlt dem HC Landsberg ein erfahrener Spieler

Vom Glück verfolgt ist der HC Landsberg wirklich nicht: Zuletzt gingen einige Spiele wirklich knapp und unglücklich verloren – jetzt müssen die Riverkings für den Rest der Saison auch noch auf einen ihrer erfahrensten Spieler verzichten. Immerhin scheint sich der Spielplan etwas zu entzerren, denn ob die Landsberger am Dienstag schon wieder ran müssen, steht noch nicht fest.

Das Heimspiel gegen Passau war nicht nur aus ergebnistechnischer Sicht enttäuschend für die Riverkings – sie unterlagen mit 2:3 – es hat auch personelle Folgen. Adriano Carciola verletzte sich in diesem Spiel an der Schulter, und nun steht die niederschmetternde Diagnose fest: Für ihn ist die Saison beendet.

Der 33-jährige Stürmer kam vergangene Saison zum HC Landsberg, hat aber bereits unter anderem für die Kassel Huskies in der DEL2 gespielt und zählt damit zu den erfahrenen Akteuren.

Wie der Verein mitteilt, sondiere man bereits den Markt, um Ersatz zu finden. Nach der Niederlage gegen Passau hatte Landsbergs Teammanager Michael Oswald bereits gesagt, dass der Mannschaft vor allem der „Knipser“ fehle. Mit fünf Toren und vier Assists aus 13 Spielen ist Carciola der drittbeste Scorer der Landsberger – nur Michael Fischer (12 Punkte) und Mika Reuter (11) liegen vor ihm. Ein herber Verlust also für Landsbergs Trainer Fabio Carciola.

Eigentlich müssten die Landsberger bereits am Dienstag wieder antreten, dann gegen den Nachbarn EC Peiting. Doch diese Partie wurde um einen Tag verschoben: Erst am Mittwoch ist der Nachbar in Landsberg zu Gast. Peiting hatte sich zuletzt wegen eines Corona-Falls im Team in Quarantäne befunden, diese endete jedoch am Sonntag. Drei Tage nach Ende der Quarantäne kann die Partie damit ausgetragen werden. (mm)

