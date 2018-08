vor 41 Min.

Triathlet Dominic Wimmer in den Top Ten

Beim Regenrennen in Beilngries läuft es für den Triathleten nahezu perfekt. Seine Altersklasse gewinnt er mit mehreren Minuten Vorsprung.

Topplatzierung für den Dießener Dominic Wimmer: Beim Triathlon in Beilngries wurde er auf der Olympischen Distanz Sechster. Insgesamt waren bei dem sehr verregneten Rennen 328 Teilnehmer am Start.

Schon auf den 1,5 Schwimmkilometern im Main-Donau-Kanal zeigte er, dass mit ihm an diesem Tag zu rechnen ist. Nach 24:17 Minuten war er aus dem Wasser und nahm die 40 Kilometer lange Radstrecke in Angriff. Dort war aber Vorsicht angesagt: Denn auf der nassen und rutschigen Fahrbahn waren acht enge Wendepunkte zu durchfahren. Zudem sorgte ein Radunfall auf der Strecke für Behinderungen.

Im Zielkanal kann er seinen Augen kaum trauen

Nichtsdestotrotz konnte sich Wimmer mit einer beherzten Leistung nach vorne arbeiten und war nach 57:40 Minuten wieder in der Wechselzone. Auf Rang sieben liegend, nahm er den Zehn-Kilometer-Lauf in Angriff. Beflügelt von Tausenden Zuschauern konnte der 35-Jährige die viertschnellste Laufzeit des Tages (36:14 Minuten) hinlegen. „Als ich in den Zielkanal eingebogen bin und die Zeit gesehen habe, konnte ich es gar nicht glauben und dachte zuerst, ich bin vielleicht eine Runde zu wenig gelaufen“, so Dominic Wimmer.

Die Uhr zeigte 2:00:13 Stunden an. „2017 hätte diese Zeit zu Rang drei gereicht. Aber ich bin sehr zufrieden, weil richtig gute Leute am Start waren, darunter auch Profis, amtierende bayerische Meister und ehemalige deutsche Meister.“ Während ihm auf den Fünften nur 14 Sekunden fehlten, hatte er auf Platz sieben zwei Minuten Vorsprung. Seine Altersklasse (35-39), in der 41 Teilnehmer am Start waren, gewann er mit drei Minuten Vorsprung. (lt)

