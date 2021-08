Den Titel verteidigt

Dießener ist oberbayerischer Meister

Traditionell werden beim Wörthsee-Triathlon die oberbayerischen Meister über die Olympische Distanz gekürt. In die Wertung kommen alle Starter, die bei einem der mehr als 100 oberbayerischen Triathlonvereine antreten. Dominic Wimmer vom Post SV Weilheim wollte seinen Titel verteidigen.

Das Wetter spielte dieses Jahr nicht besonders mit. Während der Wörthsee angenehme 25 Grad Wassertemperatur hatte, herrschten zum Start Außentemperaturen von 13 Grad und Dauerregen. Auf den 1500 Metern Schwimmen merkte der Dießener Dominic Wimmer das fehlende Schwimmtraining während der Lockdown-Monate und kam erst nach 26:17 Minuten aus dem Wasser. Nach dem Wechsel aufs Rad stellte der 38-Jährige nach einem ersten Bremsmanöver in einer Kurve mit Entsetzen fest: Die Hinterradbremse öffnete sich nicht mehr. „Der Defekt ließ sich während des Rennens nicht beheben. Mit der festen Bremse konnte ich zwar fahren, war aber natürlich trotz hohen Krafteinsatzes relativ langsam“, berichtete Wimmer nach dem Rennen. Etliche Kontrahenten überholten den Dießener auf der 40 Kilometer langen Radstrecke, die er in 1:09:17 Stunden zurücklegte.

Auf den abschließenden zehn Laufkilometern, die über holprige Waldwege führten, holte Wimmer nochmal ordentlich auf (39:33 Minuten) und zog an einigen Athleten vorbei. Am Ende wurde er trotz der Pannenfahrt Zweiter in seiner Altersklasse. Der Sieger startete außer Konkurrenz. In der Altersklasse traten 32 Athleten an. Der Dießener wurde zudem 33. im Gesamtfeld (237 Starter). „Auch wenn die Zeit nicht gerade berauschend war – das Resultat passt“, freut sich Wimmer im Nachhinein über den zweiten Saisontitel nach der bayerischen Vizemeisterschaft im Duathlon. Die nächsten Wettkämpfe, darunter der Ironman 70.3 in Graz, bestreitet er mit seinem neuen Zeitfahrrad – dann hoffentlich ohne Pannen. (lt)