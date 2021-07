Triathleten aus dem Kreis Landsberg holen sich Vize-Titel

Bei der bayerischen Meisterschaft im Duathlon landen Sportler aus dem Landkreis Landsberg auf dem Podium. Auch der Nachwuchs zeigt sich topfit.

Lange mussten die Ausdauersportler eine coronabedingte Wettkampfpause einlegen: Doch seit Kurzem gibt es wieder Rennen. Unter anderem beim Duathlon in Krailling (Landkreis Starnberg) war Action geboten – und Titel für Sportler aus dem Kreis Landsberg.

Laufen, Radfahren, Laufen – so läuft der Duathlon ab. Und seit Jahren werden in Krailling über die Kurzdistanz (10,4 Kilometer/40/5,2) die bayerischen Meister ermittelt. Dominic Wimmer aus Dießen holte sich den bayerischen Vize-Titel in seiner Altersklasse (35-39) und wurde zugleich oberbayerischer Meister. Im sehr stark besetzten Männerfeld landete er insgesamt bei der bayerischen Meisterschaft auf Rang zwölf (von 55).

Im ersten Lauf legt Wimmer den Grundstock

Mit einer Zeit von 38:37 Minuten im ersten Lauf legte er den Grundstock für sein gutes Rennen. Auf der mit zwölf Wendepunkten versehenen Radstrecke konnte er einen Schnitt von 39 Stundenkilometern fahren und erreichte nach dem zweiten Lauf mit einer Gesamtzeit von 2:01:38 Stunden das Ziel. „Ich bin total glücklich mit dem Ergebnis. Meine Familie am Streckenrand hat mir Flügel verliehen. Es war das erste Rennen, bei dem unser Sohn zuschauen konnte“, so der Athlet vom Post SV Weilheim.

Der Dießener Triathlet Dominic Wimmer hat die lange Corona-Pause sehr gut überstanden: Er ist neuer oberbayerischer Meister und bayerischer Vize-Meister in seiner Altersklasse im Duathlon. Foto: Gerigk

Weitere Titel gingen an den SC Riederau: Dr. Claudia Bregulla-Linke aus Utting war eine von zwei Starterinnen in der Altersklasse 50. Sie wurde mit einer Zeit von 2:36:44 Stunden Zweite sowie als einzige Starterin eines oberbayerischen Vereins auch Titelträgerin auf Bezirksebene.

Bregulla auch bei der Europameisterschaft am Start

Dabei hatte sie noch ein wenig müde Beine von der am Wochenende zuvor durchgeführten Europameisterschaft im Aquabike (Schwimmen und Radfahren), bei der sie die Bronzemedaille nur knapp verpasste. Bei dem Multisportevent am österreichischen Walchsee konnte sich auch Jules Rau vom SC Riederau (AK 25) auf der Triathlon-Mitteldistanz in einem starken Teilnehmerfeld den 14. Platz sichern.

Bei der bayerischen Duathlonmeisterschaft in Krailling waren auch noch zwei weitere Riederauer am Start. Dr. Jürgen Schüppel (AK 55) verpasste im Sprint (5,2 Kilometer/23,5/3,8) knapp den Sprung aufs Podium, nachdem er sich im ersten Lauf um 800 zusätzliche Meter verlaufen hatte. Florian Enzensberger (AK 55) wurde im Gesamtfeld der bayerischen Meisterschaft mit 2:43:09 Stunden 51.

Auch der Nachwuchs des SC Riederau überzeugt: Magdalena Balda (links) und Kalea Schüppel haben gute Chancen, den Kids-Cup zu gewinnen. Foto: SC Riederau

Besonders bitter war die coronabedingte Wettkampf- und Trainingspause für den Riederauer Nachwuchs: Über eineinhalb Jahre kein Schwimm- und Konditionstraining, Radfahren und Laufen nur individuell. Zwar ist Schwimmen im Freibad in Thaining wieder möglich und auch das Lauftraining findet derzeit statt, die Trainingsgruppe ist durch die Pause allerdings deutlich verkleinert, teilt der Verein mit.

SC Riederau im Kids-Cup vorne dabei

Deshalb war das Starterfeld beim Kids-Cup, bei dem der oberbayerische Meister in drei Rennen ermittelt wird, auch überschaubar. Bei den ersten Rennen in Erding und Oberschleißheim platzierten sich Magdalena Balda (Jugend B) zweimal auf dem vierten und Kalea Schüppel (Schüler C) auf dem vierten und zweiten Platz. In der Gesamtwertung liegt Kalea Schüppel damit in Führung und auch Magdalena Balda ist als Zweite in aussichtsreicher Position im Meisterschaftsrennen. Arnold Kellerer (Schüler A) komplettierte mit seinem ersten Triathlon in Oberschleißheim den Riederauer Nachwuchs und wurde Zehnter. Der letzte Wettkampf und damit die Entscheidung findet am Thumsee statt. (lt)