vor 34 Min.

Triathlon in St. Alban

450 Teilnehmer haben gemeldet

St. Alban Bereits zum 21. Mal findet heute ab 9 Uhr der Ammersee-Triathlon des SC Riederau statt. Neben einem Wettkampf der Landesliga-Süd wird auch der Oberbayern-Kidscup ausgetragen. Es gibt auch wieder einen Volkstriathlon, einen Schnuppertriathlon und Staffelwettbewerbe. Laut Organisator Gerhard Linke vom ausrichtenden SC Riederau haben sich rund 450 Teilnehmer angemeldet.

Start und Ziel ist wieder am Ammersee-Gymnasium in Dießen. Dort befinden sich auch die Wechselzonen - damit ein idealer Platz für die Zuschauer, um die Rennen zu verfolgen. Diese werden gebeten, ihre Autos auf dem Parkplatz am Strandbad abzustellen. In den Klassen Schüler D bis Junioren, im Volks- und Elitesprint werden bei dem Triathlon zudem die Landkreismeister ermittelt.

Bei der Volksdistanz sind 400 Meter Schwimmen, 16,5 Kilometer Radfahren und vier Kilometer Laufen zu absolvieren. Anspruchsvoller sind der Liga- und Elitesprint. Dort lauten die Distanzen 750 Meter Schwimmen, 20,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen. Kürzere Distanzen müssen jene bewältigen, die in den Sport nur mal reinschnuppern wollen. Nach 200 Metern im Ammersee müssen 8,5 Kilometer geradelt werden, ehe eine Zwei-Kilometer-Laufstrecke den Abschluss bildet. Auch Staffeln können wieder gebildet werden.

Voraussichtlich haben die Athleten mit dem Wetter Glück, nachdem zunächst vorausgesagt worden war, dass er regnen würde, meldeten die Wetterdienste gestern Nachmittag für den heutigen Samstagvormittag eine Regenpause für die Zeit des Wettbewerbs. Organisator Linke rechnet damit, dass die Siegerehrungen zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr stattfinden werden, sagte er gegenüber dem LT.

Aufgrund des Wettkampfes wird die Straße zwischen Riederau und Dießen zwischen 8 und 14 Uhr gesperrt. (lt)

Themen Folgen