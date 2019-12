vor 57 Min.

Trotz der Niederlage gibt es einen Lichtblick

Die Lechrain Volleys bleiben in der Landesliga auf dem vorletzten Platz. Jetzt hofft man auf den Heimvorteil

Die erste Damenmannschaft der Lechrain Volleys kommt nicht aus dem Tabellenkeller der Landesliga Süd-West. Gegen die zweite Mannschaft von Planegg-Krailling hatte sich das Team von Trainer Martin Wagner viel vorgenommen, hatte die erste Hiobsbotschaft aber schon vor dem ersten Aufschlag erhalten.

Sechs Spiele haben die Lechrain Volleys in dieser Saison bislang absolviert – erst einen Sieg konnte das Team verbuchen. Auch bei der zweiten Mannschaft von Planegg-Krailling ging man leer aus – 1:3 stand es am Ende aus Sicht der Lechrain Volleys.

Der Spieltag stand für LRV-Damen unter keinem guten Stern, da Libera Christina Degle krankheitsbedingt nicht einsatzfähig war. Dies machte sich auch gleich im ersten Satz bemerkbar. Wegen erheblicher Probleme in der Annahme lag man schnell 0:6 zurück. Coach Martin Wagner nahm die erste Auszeit, um seine Mannschaft auf die Aufschläge einzustellen und den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Doch man merkte den Lechrain Volleys deutlich an, dass sie lange kein Erfolgserlebnis mehr hatten. Sowohl im Angriff als auch in der Annahme agierte man unsicher. Mit 12:25 fiel das Ergebnis deutlich aus.

Der Start in den zweiten Satz misslang ähnlich, doch obwohl man lange einem Rückstand hinterherlaufen musste, drehten die LRV-Damen zum Ende auf und sicherten sich diesen zweiten Satz mit 26:24.

Den Flow aus dem zweiten Satz wollte man unbedingt mit in den dritten Satz nehmen. Dies gelang auch zunächst. Doch dann schlichen sich wieder vermehrt Eigenfehler ein, zudem die LRV-Damen Probleme mit dem hohen Block der Planeggerinnen hatten, weshalb die Durchschlagskraft am Netz fehlte. So ging der dritte Satz mit 25:22 an den Gastgeber aus München.

Im vierten Satz wollte das Wagner-Team noch mal alles in die Waagschale werfen und volles Risiko gehen, um den TV Planegg in den Tiebreak zu zwingen. Jedoch schlichen sich schon zu Beginn auf allen Positionen immer mehr Eigenfehler ein – letztlich fehlte den Damen das Vertrauen in sich selbst. Der vierte Satz endete mit 25:15 für Planegg, das die Partie mit 3:1 gewann.

Neben der weiteren Niederlage und der heiklen Situation im Tabellenkeller der Landesliga gab es jedoch auch positive Nachrichten. So konnte Isabel Wildner von den DamenIV der Lechrain Volleys im vierten Satz ihr Debüt bei den DamenI geben. Ebenso verstärkte mit Elena Balkow ein bekanntes Gesicht aus der Vorsaison das Team und hatte bereits maßgeblichen Anteil am Gewinn des zweiten Satzes.

Jetzt heißt es für die erste Mannschaft der LRV, fokussiert zu trainieren, um am Wochenende im Heimspiel gegen Friedberg und Schwabing endlich zu punkten. (lt)

