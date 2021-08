Glückwünsche aus Utting zu Olympia-Silber

Lukas Dauser belegt in Tokio den zweiten Platz am Barren. Der Uttinger Uli Ernst hat mit ihm noch zusammen in der Mannschaft geturnt

Auch die deutschen Turner haben sich bei den Olympischen Spielen in Tokio in die Reihe der Medaillengewinner eingereiht: Lukas Dauser gewann sensationell Silber am Barren. Eine Freundschaftsspur von Dauser führt auch in den Landkreis Landsberg – und zwar nach Utting.

Der Uttinger Uli Ernst, selbst früher exzellenter Kunstturner, war damals für das Team Exquisa Oberbayern am Start und auch Kapitän der Mannschaft, die in der dritten Liga antrat. Dauser kannte er schon lange durch das Training am Stützpunkt in Unterhaching und 2008 kam der Silbermedaillengewinner als damals 15-Jähriger zur Mannschaft. „In diesem Jahr haben wir auch den Aufstieg von der Dritten in die Zweite Bundesliga geschafft“, erzählt Ernst. Als Kapitän coachte er dabei auch den Nachwuchsturner.

Nach einem Jahr verließ Dauser das Team und wechselte zu Bayern München, weiter ging es zu den Bundesstützpunkten nach Berlin und aktuell Halle/Saale. „Er hat bei uns Bundesligaluft geschnuppert – damals war es ganz normal dass, die Turner dann zu größeren Vereinen wechseln.“

Der Kontakt zu Lukas Dauser sei aber nie abgerissen, erzählt der Uttinger. „Vor großen Wettkämpfen schreiben wir uns immer, ich wünsche ihm dann eben viel Erfolg.“ Und die Wettkämpfe in Tokio hat Ernst natürlich auch live verfolgt: „Wir sind alle an die Decke gesprungen“, berichtet er.

Damals, bei Exquisa Oberbayern, sei das enorme Talent von Dauser noch nicht so zu sehen gewesen, sagt Ernst, jedenfalls nicht, dass es mal zu einer Olympischen Medaille reichen könnte. „Aber er ist konsequent seinen Weg gegangen und schafft es, seinen Tagesablauf auf den Wettkampf auszurichten.“ Wenn Dauser auf „Heimaturlaub“ sei, treffe er ihn auch immer wieder in der Turnhalle in Unterhaching. „Dort trainiert er dann mit Kurt Sziliar, dem bayerischen Landestrainer“, sagt Ernst. Sziliar sei auch Dausers Trainer in der Jugend gewesen. Aktuell trainiert er bei Hubert Brylok in Halle und mit Bundestrainer Valerie Belenki. (mm)