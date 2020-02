21.02.2020

U11 fährt zur oberbayerischen Meisterschaft

Die U11-Fußballer des TSV Landsberg treten am Samstag bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft an.

Die Fußballer des TSV Landsberg haben sich als Zugspitzmeister qualifiziert

Am Samstag haben die Nachwuchsfußballer des TSV Landsberg ihren großen Auftritt. Die U11-Mannschaft tritt als Zugspitzmeister bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft an. Hier treffen die besten acht Teams von über 700 E-Jugend-Mannschaften im Bezirk Oberbayern aufeinander, um ihren Meister auszuspielen.

In der Gruppe A spielen der Vizemeister Kreis Zugspitze, der Gautinger SC, der Meister Kreis München, der TSV München-Milbertshofen, der Meister Kreis Donau/Isar, TSV Eching/Freising und der Vizemeister Kreis Inn/Salzach, TuS Raubling. Dazu kommt der Titelverteidiger FC Ingolstadt.

Zusammen mit der U11 des TSV Landsberg spielen in Gruppe B der Vizemeister Kreis Donau/Isar, der TSV Erding, der Meister Kreis Inn/Salzach, Wacker Burghausen und der Vizemeister Kreis München, der FC Neuhadern München. Komplettiert wird das Feld in Gruppe B durch den Gastgeber SpVgg Altenerding.

Das Feld verspricht Hallenfußball auf allerhöchstem Niveau und dementsprechend motiviert gehen die Kicker des TSV Landsberg an den Start. Mit dem Erreichen des Finalturniers hat sich die Truppe schon einen Traum verwirklichen können, alles Weitere ist Zugabe – und so können die Jungs des TSV befreit aufspielen.

Dass sie zu Recht die Qualifikation geschafft haben, hat die U11 mit bereits 13 Turniersiegen in der Hallensaison 2019/2020 unter Beweis gestellt. Dennoch sind die kleinen Ballkünstler in diesem Teilnehmerfeld höchstens ambitionierte Außenseiter. Der Fokus in den vergangenen Trainingseinheiten lag natürlich auf der Vorbereitung zu dem großen Auftritt. Alle zogen konzentriert mit und waren mit vollem Elan dabei, auch wenn die steigende Nervosität zu spüren war.

Wenn am Samstag um 10.36 Uhr in Erding das erste Spiel der TSVler gegen den TSV Erding angepfiffen wird, sollte die Nervosität wie weggeblasen sein – das hoffen jedenfalls die Trainer des Teams. Denn dann gibt es nur ein Motto: Alles geben für ein gutes Ergebnis bei der oberbayerischen Hallenmeisterschaft – und das Erlebnis genießen. (lt)

