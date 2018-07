vor 44 Min.

Überraschender Aufstieg Lokalsport

Tennis: TCL-Damen können feiern

Für die Tennis-Teams aus dem Landkreis geht die Saison zu Ende – nicht für alle nach Wunsch.

Nach vielen erfolgreichen Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse, zwei bayerischen Meistertiteln und Platz 3 bei der deutschen Meisterschaft müssen die Damen 60 des TCK nun den Weg in die Bayernliga antreten. Überwiegend verletzungsbedingt wurden nur drei Punkte geholt. (lt)

Das Spiel der Damen 50 des TCL in Dießen war ausgesprochen spannend: Fünfmal mussten die TCL-Damen in den Match-Tiebreak, vier davon gewannen sie. Durch den 6:3-Sieg kletterten Juanne Schluifelder, Doris Baumgartl, Ursula Schaller, Dagmar Schriewersmann und Jutta Dyroff auf den 3. Platz in der Bezirksliga Oberbayern-München.

Den Aufstieg schafften die Damen 40I: Am letzten Spieltag behielten sie die Nerven und setzten sich mit 5:1 gegen Wolfratshausen durch. Für Sabine Glasmachers, Andrea Schön, Sabine Felchner, Sabine Koller, Julia Amado Lehmann, Barbara Ulrich und Verena Hupertz ein unerwarteter, und darum umso größerer Erfolg. Ihren ersten Sieg feierten die Damen 40 III des TCL am letzten Spieltag gegen den TSV SchondorfII. Die Punkte zum 4:2 holten Simone Walter, Eva Schneider, Kerstin Steinberg/Hong Gui-Hinsel und Walter/Scheider.

Die U14-Mannschaft feierte ihren fünften Sieg in Folge und ist damit Tabellenführer. Im Lokalderby gegen den TV Justiz setzten sich Marlon Groß, Tim Strack, Luis Schneider und Kilian Dörr mit 6:0 durch. (lt)

Das U14-Team des MTV Dießen gewann sein Heimspiel souverän mit 6:0. Erfolgreich waren Carina Hargasser, Laurin Berning, Benedikt Hofmann und Andrea Köglmayr sowie Carina Hargasser/Fabian Stork und Andrea Köglmayr/Laurin Berning. (lt)

