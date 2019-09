vor 17 Min.

Utting bleibt ohne Gegentor

Fuchstal unterliegt beim Aufsteiger Schondorf

Der TSV Utting bleibt ohne Gegentor: Auch beim TSV PeitingII holte sich das Team von Trainer Peter Bootz die drei Punkte. Zwar fiel der Sieg mit dem 1:0 diesmal knapp aus, doch insgesamt war Utting die bestimmende Mannschaft. Die wenigen Chancen der Gastgeber hatte man selbst verursacht, auf der anderen Seite zeigte sich das Ammersee-Team bei der Verwertung der eigenen Möglichkeiten etwas zu fahrlässig. Diesmal kamen die Uttinger auch mit einer Gelben Karte aus – das Ziel, in der Fairness-Tabelle weiter oben zu landen wollen, war also nicht nur so dahingesprochen.

Weniger zu feiern hatte Landsbergs Reserve: Zu Gast in Hohenfurch ging man schließlich als Verlierer vom Platz. „Die Mannschaft, die heute bereit war den Kampf anzunehmen, hat verdient gewonnen“, so die Worte von Landsbergs Trainer Luke Rottmann nach der Partie. Es war über die gesamte Spielzeit ein sehr körperbetontes Spiel, Landsberg wirkte etwas zu zögerlich und konnte gegen das gute Zweikampfverhalten und Tempo des Gastgebers nicht mithalten.

Anders sah es im Spiel zwischen Schwabbruck und Kinsau aus, über 90 Minuten lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Zwar startete Kinsau druckvoll in die Partie, schaffte es aber nicht, die Führung zu erzielen – dies gelang Schwabbruck, aber Kinsau steckte nicht auf und kam nach einer guten halben Stunde zum gerechten Ausgleich.

Nach einem weiten Ball und einer umstrittenen, nicht gepfiffenen Aktion schaffte Schwabbruck vor der Pause die erneute Führung. Auch nach dem Wechsel war es eine ausgeglichene Partie. Für einen weiteren Treffer dauerte es allerdings bis zur Nachspielzeit, als Rankl einen fälligen Foulelfmeter zum am Ende gerechten 2:2-Ausgleich verwandelte.

Mit Spannung erwartet wurde die Partie Schondorf gegen Fuchstal. Aufsteiger Schondorf hatte zuletzt Probleme, und Fuchstal kam ohne Trainer Sven Kresin. Es entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Etwas mehr Glück hatten die Gastgeber, als man nach einem Torwartfehler den 1:0-Pausenstand bejubeln konnte. Nach dem Seitenwechsel fand Fuchstal besser ins Spiel, jedoch ohne zu guten Möglichkeiten zu kommen. Mit dem 2:0 der Schondorfer war die Partie gelaufen. (kel/magh/resc/mönig)

0:1 Th. Eichberg (61.)

Hohenfurch - TSV Landsberg II 3:0; 0:1 Grimm (16.), 2:0 Macan (60.), 3:0 Grimm (67.)

Gelb-Rot: Hartmann (84./TSVLL)

Schwabbr/S. - Kinsau 2:2; 1:0 Prodea (21.), 1:1 Kirchbichler (28.), 2:1 Sepp (35.), 2:2 Rankl (91.).

Schondorf - Fuchstal 2:0; 1:0 Frank (44.), 2:0 Steiner (64.); Gelb-Rot: Waldhör (75./SVF)

