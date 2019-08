vor 5 Min.

Utting feiert ein Schützenfest

Der TSV übernimmt nach 7:0-Sieg die Tabellenführung

Beim TSV Utting scheint nach dem Sieg im Ammerseederby gegen Schondorf der Knoten geplatzt zu sein. Gegen den SV Unterdießen feierte der TSV Utting jedenfalls ein richtiges Schützenfest. Etwas nicht Alltägliches, denn eigentlich zählt Unterdießen nicht zu den Lieblingsgegnern von Utting. Dass der Sieg so hoch ausgefallen war, da kamen zwei Dinge zusammen: Zum einen erwischten die Uttinger einen richtigen „Sahnetag“, zum anderen die Gäste einen eher schwachen Tag. Und so ließen sich die Gastgeber auch nicht von einer zehnminütigen Unterbrechung aus dem Konzept bringen. Der Schiedsrichter schickte die Teams wegen des Gewitters vorsichtshalber in die Kabinen.

Der TSV LandsbergII hatte mit Schwabbruck eine kämpferisch starke Mannschaft zu Gast, welche die Anfangsphase klar für sich entschied. Zwar konnte Landsberg nach dem Rückstand ausgleichen, musste jedoch nach einem indirekten Freistoß, dem ein Meckern des Landsberger Torwarts vorausging, den 1:2-Halbzeitstand hinnehmen. Nach zahlreichen Umstellungen und Wechseln in der zweiten Hälfte war der TSV Landsberg nun spielbestimmend und erarbeitete sich einen 4:2-Vorsprung. Der Anschlusstreffer der Gäste fiel zu spät, um noch etwas zu bewirken.

Kaum Gegenwehr zeigte Fuchstals Gegner Hohenfurch. Nach der frühen Führung der Füchse fanden die Gäste nicht ins Spiel. Das 2:0 nach einem Freistoß sowie das 3:0 nach einer sehenswerten Kombination bescherten den hochverdienten Halbzeitstand. Nach dem Wiederanpfiff flachte die Partie ein wenig ab, Fuchstal nahm sich etwas aus dem Spiel raus, und Hohenfurch fand weiterhin kein Mittel, die Gastgeber in Verlegenheit zu bringen. Zwar hatte Fuchstal noch Chancen, doch mehr als der vierte Treffer wollte nicht herausspringen. Fuchstals Ruf hatte zwar noch die Möglichkeit zu erhöhen, scheiterte aber am Torwart.

Auch vor Igling machte das Wetter keinen Halt und so wurde die Partie gegen Schondorf mit einer Zeitverzögerung von knapp einer halben Stunde angepfiffen. Zwar gerieten die Gastgeber früh mit 0:1 in Rückstand, im Anschluss jedoch übernahmen sie die Kontrolle und kamen bis zur Pause zu einer 2:1-Führung. Anschließend war es eine ausgeglichene Partie und Schondorf schaffte das zu diesem Zeitpunkt gerechte 2:2. Nur kurze Zeit später sorgte ein Iglinger Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten für die Vorentscheidung. Nach seinem vierten Treffer zum 5:2-Endstand verabschiedete sich Iglings Topscorer Scherdi mit Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine.Am Ergebnis änderte dies nichts mehr. (kell/lurot/hametz/alwi)

Utting - Unterdießen 7:0; 1:0 Eichberg (3.), 2:0 Weber (19.), 3:0 Kurzweil (41.), 4:0 Eichberg (44.), 5:0 Krukow (50.), 6:0 Klingl (65.), 7:0 Weber (70)

TSV LL II - Schwabbr/S. 4:3; 0:1 Reich (13.), 1:1 Baumann (29.), 1:2 Schreiber (36.), 2:2 Baumann (62.), 3:2 Baumann (77.), 4:2 Holzmann (78.); 4:3 Prodea (90.)

Fuchstal - Hohenfurch 4:0; 1:0 Rädisch (2.), 2:0 Rädisch (31.), 3:0 Ruf (44.) , 4:0 Ruf (77.).

Igling - Schondorf 5:2; 0:1 Sigl (5.), 1:1 Scherdi (16.), 2:1 Scherdi (44.), 2:2 (56.), 3:2 Krauße (60.), 4:2 Scherdi (62./EM), 5:2 Scherdi (70.); Gelb-Rot: Scherdi (73./SVI)

