Verdacht auf Corona: Das Fußballspiel des TSV Landsberg ist abgesagt

Am Samstag wollten die Fußballer des TSV Landsberg nach über einem halben Jahr Pause wieder in die Bayernliga einsteigen. Doch das Heimspiel wird am Freitagabend abgesagt - wegen Corona.

Von Margit Messelhäuser

Nichts wird es mit dem Neustart für den TSV Landsberg in der Bayernliga. Die Fußballer wollten am Samstag zu Hause nach über einem halben Jahr Pause wieder in die Liga einsteigen. Zu Gast gewesen wäre der Tabellenachte SV Kirchanschöring. Am Freitagabend wird das Spiel kurzfristig abgesagt.

Wie Reiner Drüssler, stellvertretender TSV-Abteilungsleiter, dem Landsberger Tagblatt mitteilte, bestehe bei einem Spieler von Kirchanschöring der Verdacht auf eine Corona-Infektion. „Es ist nur der Verdacht“, betonte Drüssler. Die Verantwortlichen von Kirchanschöring hätten mit dem Spielgruppenleiter Kontakt aufgenommen und vorsichtshalber wurde die Partie abgesagt. Sie soll zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.

