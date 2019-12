VfL Kaufering: Schwimmer Matthias Weiss räumt bei den Masters ab

Plus Bei der deutschen Kurzbahnmeisterschaft gewinnt Matthias Weiss drei Titel. Dabei verpasst der 64-jährige Schwimmer vom VfL Kaufering einen Rekord nur knapp.

Überaus erfolgreich war Matthias Weiss, der Senior des Schwimmbereiches vom VfL Kaufering bei den deutschen Kurzbahn-Masters-Meisterschaften in Freiburg. Um die Gesamtwertung, den Mehrkampfpokal, zu gewinnen, musste in allen Schwimmstilen ein 50-Meter-Rennen absolviert werden und dazu noch die 100 Meter Lagen.

Mit großem Vorsprung gewann Weiss die 100 Meter Lagen in 1:10,45 Minuten. Dabei verpasste er den deutschen Rekord (1:10,37) nur ganz knapp. Seinen zweiten Meistertitel gewann der 64-Jährige über 50 Meter Rücken in 0:33,69 Minuten.

Spannendes Finale über 50 Meter Freistil

Hinzukamen weitere hervorragende Platzierungen: 2. Platz über 50 Meter Brust in 35,63 Sekunden, 3. Platz über 50 Meter Schmetterling in 31,62 Sekunden und im spannenden Finale über 50 Meter Freistil, in dem vier Schwimmer innerhalb von zwölf Zehntelsekunden im Ziel ankamen, belegte er mit 27,67 Sekunden den 4. Platz.

Damit aber nicht genug. Auch über 200 Meter Lagen gewann Weiss in 2:38,86 Minuten den deutschen Meistertitel bei den Masters. (lt)