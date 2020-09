vor 4 Min.

VfL Kaufering startet nach Corona-Pause perfekt in die Fußball-Bezirksliga

Plus Neustart der Fußballer im Landkreis Landsberg nach der Corona-Pause: Das Topspiel in der Bezirksliga zwischen dem VfL Kaufering und Tabellenführer Aystetten besuchen über 150 Zuschauer. Die Abstandsregeln einzuhalten, gelingt nicht immer.

Von Margit Messelhäuser

Nach rund zehn Monaten hat der Fußball-Bezirksligist VfL Kaufering am Samstag wieder ein Punktspiel ausgetragen. Zum Neustart nach der Corona-Pause hatten Trainer Benjamin Enthart und sein Team den Tabellenführer Cosmos Aystetten zu Gast – und fuhren einen überzeugenden Sieg ein. Über 150 Zuschauer kamen ins Kauferinger Sportzentrum. Damit war man von den maximal erlaubten 400 ein gutes Stück entfernt. Trotzdem hat VfL-Abteilungsleiter Bernhard Haller angekündigt, bezüglich der Abstandsregeln nachzubessern: „Allein an die Vernunft der Leute zu glauben, reicht nicht.“

Die Spannung bei Spielern aber auch Funktionären in Kaufering war spürbar. Während sich Erstere konzentriert auf das Spiel vorbereiteten, hatten Letztere alles getan, um einen geregelten Einlass zu haben: Auf dem Weg zum ersten Tisch, an dem man sich registrieren lassen musste, zeigten Pylonen die korrekten Abstände an – am zweiten Tisch wurde dann bezahlt, und alles mit Maske. Erst an der Bande durfte diese abgenommen werden – vorausgesetzt der Abstand zum Nebenmann beträgt mindestens 1,5 Meter.

In Kaufering will man bei der Abstandsregel nachbessern

Anfangs sah es auch ganz gut aus, da sich der Ansturm in Grenzen hielt. Doch mit der Zeit füllte sich der Platz hinter der Bande. „Es ist schwierig“, sagte Werner Mitsching, der als Ordner unterwegs war. „Die Leute halten Abstand, dann sieht man einen Bekannten, geht hin und schon ist der Abstand weg.“ Auch die Durchsagen hatten nur bedingt Erfolg. Nach den Erfahrungen beim ersten Spiel hat Abteilungsleiter Bernhard Haller angekündigt, dass hier noch nachgebessert werde.

Richtig freuen konnte sich Haller aber über die Leistung seiner Mannschaft: Mit 3:1 fuhren die Kauferinger einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg ein, der sie vorerst auf Platz zehn in der Tabelle bringt.

Zunächst fehlen die guten Torchancen

Dass beide Teams einen guten Start hinlegen wollten, zeigte sich von den ersten Minuten an. Dennoch waren gute Torchancen auf beiden Seiten erst mal Mangelware. Langweilig war es trotzdem nicht – im Gegenteil. Die Teams schenkten sich nichts.

42 Bilder In Kaufering rollt wieder der Ball Bild: Thorsten Jordan

Und so wurde es zu einem „farbenfrohen“ Spiel: Insgesamt gab es zwölf Mal Gelb und drei Mal Gelb-Rot. Bereits in der ersten Halbzeit musste zunächst Dejan Mijailovic (35.) von den Gästen mit der Ampelkarte vom Platz, in der 42. Minute erwischte es Felix Nebel..

Schnelle Führung nach der Pause

Nach der Pause ging es schnell: Schon in der 47. Minute stellte Alexander Schestak nach einer perfekten Flanke von Florian Bucher auf 1:0: Er köpfte den Ball an den Innenpfosten, von dem er ins Tor fiel. Nur zwei Minuten später erhöhte Thomas Hasche auf 2:0. Aystetten konnte nach einer Kauferinger Ecke nicht klären und Hasche zog einfach ab. Als in der 55. Minute mit Xhevalin Berisha der nächste Gästespieler mit Gelb-Rot vom Platz musste, schien die Partie entschieden – zu abgeklärt hatten sich die Kauferinger bis dahin gezeigt.

Doch der Tabellenführer ließ nicht locker: In der 82. Minute verkürzte Schnurrer auf 1:2 und es wurden lange zehn Minuten für die Gastgeber. Aber Kaufering zeigte tolle Moral, bis schließlich erneut Alexander Schestak alles klar machte. In der Nachspielzeit lief er allein aufs gegnerische Tor zu, das leer war, da sich Aystettens Keeper in den vermeintlich letzten Angriff eingeschaltet hatte, und versenkte zum 3:1-Endstand.

Besser hätte der Neustart für den VfL Kaufering nicht laufen können: Nicht nur, dass dieser Sieg gewiss viel Sicherheit für die weiteren Aufgaben gibt, er bringt auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen