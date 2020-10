12:45 Uhr

VfL Kaufering wird zum Favoritenschreck in der Fußball-Bezirksliga

Beim 3:1-Sieg in Neugablonz war Kauferings Torhüter Michael Wölfl in der entscheidenden Phase zur Stelle. Mit dem Erfolg kann sich der VfL von der Gefahrenzone der Bezirksliga Süd etwas absetzen.

Plus Mit dem 3:1-Sieg beim Bezirksligazweiten Neugablonz festigen die Kauferinger Fußballer ihren Mittelfeldplatz. VfL-Trainer Benjamin Enthart verrät das Erfolgsgeheimnis.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Kaufering entwickelt sich in der Bezirksliga Süd zum Favoritenschreck. Beim Neustart nach der Corona-Pause besiegten die VfL-Fußballer Tabellenführer Aystetten mit 3:1 – jetzt holt die Mannschaft von Trainer Benjamin Enthart auch beim Zweitplatzierten Neugablonz alle drei Zähler. Damit findet eine „sehr emotionale“ Woche für den Kauferinger Coach ein perfektes Ende.

Mit gemischten Gefühlen war Benjamin Enthart nach Neugablonz gefahren: Auf der einen Seite hatte seine Mannschaft bislang gegen Topteams eine sehr gute Leistung gezeigt, auf der anderen hoffte er, dass die Spieler nach dem 5:0 zuletzt gegen den Vorletzten Neusäß nicht zu locker ins Spiel gehen würden.

Kaufering geht schnell in Führung

Die Sorge war unbegründet: Von Beginn an machten die Kauferinger in Neugablonz Druck und kamen schon in der 3. Minute zum 1:0. „Lukas Schamberger erzielte den Treffer ausgerechnet per Kopf“, erzählt Enthart mit einem Schmunzeln, denn das Kopfballspiel sei eigentlich nicht die große Stärke von Schamberger. Aber egal: Der Ball war drin. Danach gab es gute Chancen für beide Mannschaften und aufseiten des VfL konnte sich Keeper Michael Wölfl mehrmals auszeichnen.

Das 2:0 fällt zum perfekten Zeitpunkt

Nach einer halben Stunde änderte Kaufering sein System und das macht Enthart besonders stolz: „Die Mannschaft hat von sich aus gemerkt, dass sie mehr Zugriff auf das Spiel hat, wenn sie höher steht. Normalerweise spielen wir eher defensiver, aber es war toll, dass wir nun zwei Systeme beherrschen.“ Tatsächlich hatte Kaufering wieder mehr Spielkontrolle und genau zum richtigen Zeitpunkt fiel das 2:0. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte lief bereits, als Felix Mailänder nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden konnte – den Elfmeter versenkte Alexander Schestak ganz routiniert.

Nach dem Gegentreffer zeigt Kaufering eine gute Reaktion

Auch auf den dritten Treffer, der die Vorentscheidung bedeutete, musste Enthart nicht lange warten. Gerade mal fünf Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Fynn Holthuis nach einer Ecke per Kopf auf 3:0 stellte. Noch gab sich der Gastgeber aber nicht geschlagen und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mit einem Konter verkürzte Neugablonz in der 78. Minute auf 1:3.

Für Kauferings Trainer Benjamin Enthart war der 3:1-Sieg seiner Mannschaft der perfekte Abschluss einer sehr emotionalen Woche. Bild: Thorsten Jordan (Archiv)

„Ich war gespannt, wie die Mannschaft das wegstecken würde“, beschreibt Enthart die Situation, immerhin war noch etwa eine Viertelstunde zu spielen. Doch Kaufering ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. „Man merkt, dass die Mannschaft reift“, freut sich der Coach – den 3:1-Sieg ließ man sich nicht mehr nehmen.

Von den vier Spielen seit dem Neustart haben die Kauferinger damit drei gewonnen und konnten sich in der Tabelle, obwohl weiterhin auf Platz zehn, etwas Abstand zur Gefahrenzone verschaffen. Von Ungefähr komme der Erfolg nicht, sagt Enthart. „Wir haben eine sehr starke Bank. Diesmal fiel Thomas Hasche kurzfristig aus, für ihn spielte Florian Borowski und er hat seine Sache super gemacht.“ Und noch einen Grund nennt er: „Wir haben in der Corona-Pause sehr viel und gut trainiert, da scheinen wir den anderen Mannschaften einen Schritt voraus zu sein.“ Dieser Erfolg war auch für ihn persönlich ein perfekter Abschluss einer sehr emotionalen Woche: „Ich bin am Montag zum dritten Mal Papa geworden.“

Kaufering: Wölfl, Bäumel, Schamberger, Graf, Bauer, Holthuis (87. Bechmann), Bucher, Schwabbauer (78. M. Neuhaus), Schestak, Borowski, Mailänder. (71. Ansorge).

