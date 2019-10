00:04 Uhr

VfL auf Siegeskurs

Weil schenkt 2:0-Führung her

Im Spitzenspiel Erster gegen Zweiter behält Denklingen die Oberhand: Mit dem 1:0-Sieg in Penzing baut der VfL seinen Vorsprung auf sechs Punkte aus. „Der erste Platz ist für uns kein Thema mehr, wir konzentrieren uns auf den zweiten. Von daher ist die Niederlage auch kein Beinbruch, Denklingen ist eine super Mannschaft“, so FCP-Trainer Jürgen Lugmair. Beide Teams erspielten sich über 90 Minuten nur wenige Chancen, ein toller Weitschuss ins Kreuzeck von Simon Ried brachte die Entscheidung.

Mit nur zwölf Mann und ohne Stürmer angereist und trotzdem gewonnen: Jahn Landsberg schaffte in Maisach einen 1:0-Erfolg. Nicht dabei war Marco Klages, der sich im Training zuvor die Schuler ausgekugelt hatte. Gereicht hat es für die Jahnler trotzdem. Defensiv stand das Team von Armin Sanktjohanser sicher. In den letzten 20 Minuten verlor der Schiedsrichter etwas den Zugriff auf das Spiel. Eine Rote Karte hätte es laut Sanktjohanser für den Maisacher Stürmer geben müssen, der einen Spieler der Gäste zu Boden stieß.

Weil verspielte in Eichenau eine 2:0-Führung und musste sich mit 3:2 geschlagen geben. Und das, obwohl Weil die Hausherren in der ersten Hälfte gut im Griff hatte. Nach der Pause waren die Gäste für zehn Minuten aber nicht mehr wirklich im Spiel. Und das reichte Eichenau, um den Ausgleich wieder herzustellen. Die Gelb–Rote Karte für Daniel Vöst war dann ausschlaggebend für die Niederlage. „Man merkt einfach, dass die Leute nicht regelmäßig im Training sind. Da geht dann eben einfach die Luft aus“, so Abteilungsleiter Florian Glenk. (man/lug/ars)

Penzing - Denklingen 0:1; 0:1 S. Ried (45+1), Gelb-Rot Stahl (91./VfL)

Maisach - Jahn LL 0:1; 0:1 Ulsamer (54.)

Eichenau - Weil 3:2; 0:1 C. Reisacher (11.), 0:2 (23.), 1:2 Strasser (56.), 2:2 Strasser (57.), 3:2 Bayer (83.); Gelb-Rot Vöst (75.)

