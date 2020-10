00:01 Uhr

VfL zeigt Reaktion

Kaufering besiegt Neusäß

Es war genau die Reaktion, die sich Kauferings Trainer Benjamin Enthart erhofft hat: Nach der enttäuschenden 0:4-Niederlage in Ottobeuren feierte der VfL gegen den Vorletzten der Bezirksliga Schwaben, den TSV Neusäß, einen überzeugenden 5:0-Sieg. Zwei Spieler bekommen dabei ein Sonderlob vom Trainer.

„Spieler und Trainer waren diesmal wieder so konzentriert, wie wir alle es uns gewünscht haben“, fasst Enthart das Spiel zusammen. Nur in den ersten rund 20 Minuten konnten die Gäste mithalten. Dann war Kaufering klar spielbestimmend. Schon nach zwölf Minuten gingen die Gastgeber in Führung – durch einen Treffer von Felix Nebel. Der 31-jährige „Senior“ im Team der Kauferinger zeigte aber nicht nur aufgrund des Tors eine hervorragende Leistung. „Felix fällt ja leider immer wieder mal verletzt aus, aber diesmal war er herausragend“, so Coach Benjamin Enthart.

Und das Prädikat „Hervorragend“ verlieh er nach dem Spiel auch noch dem jüngsten Akteur im Kader des VfL. Dominik Bäumel spielt mit seinen 18 Jahren eigentlich noch in der A-Jugend, feierte aber gegen Neusäß sein perfektes Startelf-Debüt in der Bezirksliga. „Und das nicht nur wegen seines Tors“, so Enthart. In der 45. Minute hatte Bäumel nämlich, nach dem zuvor Bucher (38.) und Schestak (43.) getroffen hatten, mit dem 4:0 endgültig den Sack zugemacht. „Im Gegensatz zum Spiel in Ottobeuren hatten wir diesmal vor der Pause ganz starke sieben Minuten“, freut sich der Kauferinger Trainer.

Auch nach der Pause erarbeiteten sich die Kauferinger noch gute Chancen – eine davon nutzte Schwabbauer (53.) zum 5:0-Endstand. Jetzt hofft Enthart, dass man nächste Woche den wichtigen Schritt aus dem Tabellenkeller schafft. Wobei auch abzuwarten ist, wie sich die Saison weiter entwickelt. Entharts Informationen zufolge befinden sich bereits zwei Mannschaften wegen Corona-Verdachts in Quarantäne. (mm)

