Viele Fußballer im Kreis Landsberg gehen vorzeitig in die Pause

Plus Am Wochenende dürften die Fußballer vor dem neuen Corona-Lockdown noch spielen. Viele Mannschaften verzichten allerdings darauf. So auch der Bayernligist TSV Landsberg.

Von Margit Messelhäuser

Vor dem großen Corona-Lockdown dürften die Fußballer am Wochenende noch mal ran – aber nicht alle wollen. Beim TSV Landsberg hat man das Bayernliga-Heimspiel gegen Jahn Regensburg abgesagt, und auch im Ligapokal wurden viele Spiele bereits abgesetzt.

Das Abschlusstraining hat die Abteilungsleitung des TSV Landsberg noch abgewartet, dann fiel die Entscheidung: „Trainer und Abteilungsleitung haben sich entschlossen, das Spiel am Samstag gegen Regensburg abzusagen“, erklärt TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl.

Indes hat sich Abwehrspieler Manuel Wolf zu Wort gemeldet und erklärte, warum er den TSV Landsberg verlassen hat„Ich bin auf den Verein zugegangen“, sagte er gegenüber dem LT, aus „privaten Gründen“ habe er sich zu dem Schritt entschlossen. Das „gute Gespräch“ mit Muriz Salemovic, dem Sportlichen Leiter des TSV, habe, so Wolf weiter, bereits am Mittwoch vor dem Spiel in Nördlingen stattgefunden.

Ab Montag geht im Amateursport gar nichts mehr

Ab Montag muss der Amateursport sowieso wegen des Lockdowns für vier Wochen pausieren. Damit deutet alles darauf hin, dass die Landsberger – wie alle anderen Fußballer – ab sofort in die Winterpause gehen. Am Montag will der Verband in einer Videokonferenz entscheiden, ob man die Winterpause vorziehen will.

Was die Spielabsage betrifft, befindet sich der TSV Landsberg „in guter Gesellschaft“ – auch in den unteren Klassen wurden die meisten Spiele abgesagt. In der Kreisliga und Kreisklasse finden gar keine Spiele mit Landkreisbeteiligung statt, in der A-Klasse könnte dagegen bei einigen Spielen noch mal der Ball rollen – wenn keine kurzfristigen Absagen erfolgen. So wollen es unter anderem der MTV Dießen (in Unterhausen) und der TSV Rott (Derby gegen Wessobrunn) noch mal wissen. In der Gruppe 14 ist das Topteam der Liga, der FC Issing, bei der DJK Schwabhausen zu Gast.

Keine Hallenrunde für die Fußballer

Anschließend müssen sich die Fußballer auf eine sehr lange Winterpause einstellen, immer vorausgesetzt, der Verband entscheidet sich am Montag dazu, die Pause vorzeitig einzuläuten. In diesem besonderen Jahr findet nämlich keine Hallenrunde statt, diese wurde bereits aufgrund der aktuellen Ereignisse angesagt.

Was den Ligapokal betrifft, so muss abgewartet werden, in welcher Form dieser weiter durchgeführt werden kann. Heinz Eckl, Kreisspielleiter Zugspitze, hatte bereits angekündigt, dass man diesen weiterführen möchte, aber in einem anderen Modus. Gleiches kündigte auch Andreas Mayländer, Spielleiter der Bayernliga Süd, an.

Dießens Damen treten vermutlich noch an

Noch ein Punktspiel in der Landesliga Süd steht – bislang – für die Fußballerinnen des MTV Dießen an: Die Mannschaft von Nico Weis gastiert am Samstag beim FV Obereichstätt. Während sich die Gastgeberinnen zuletzt mit einem Sieg gegen den Mitaufstiegskonkurrenten Amicitia München Selbstvertrauen holten, wollen die Dießener ihre Niederlage gegen Geratskirchen vergessen machen – vorausgesetzt, es wird gespielt.

