vor 4 Min.

Vielseitig erfolgreich

In Landsberg werden die Sportabzeichen überreicht

Zum 46. Mal wurden vor Kurzem in Landsberg die Sportabzeichen vergeben. Pressereferent Udo Bauer konnte dazu neben Sportabzeichenreferentin Yvonne Hätscher und den Prüfern auch 21 Neulinge unter den Sportlern begrüßen, die zum ersten Mal ein Abzeichen erreicht hatten.

Bauer dankte den Prüfern Arno Detmar, Yvonne Hätscher, Alexander Kowarsch und Richard Knie für ihren Einsatz bei den 24 Abnahmeterminen, den Bademeistern, Lehrern, Landrat Thomas Eichinger und „Sportminister“ Rainer Mahl sowie der Stadt Landsberg.

Die Landsberger haben heuer 67 Sportabzeichen errungen, 41 davon gingen an Jugendliche. Ein Bewerber hat das Sportabzeichen mit Zahl „25“ gemacht. Aber alle Bewerber haben das Deutsche Sportabzeichen geschafft, mitunter wurden auch Zeiten und Weiten kritisiert, da sie vor allem bei den über 60-jährigen Bewerbern sehr anspruchsvoll sind. Sehr erfreulich, so Bauer, sei es, dass 2019 wieder 21 Neulinge zu verzeichnen waren. Insgesamt wurden im Landkreis 155 Sportabzeichen errungen. Zu den 67 Abzeichen in Landsberg kommen 49 in Utting (neun Erwachsene, 40 Jugendliche), 17 in Issing (15 Erwachsene, zwei Jugendliche) und 22 in Walleshausen (zwei Erwachsene, 20 Jugendliche). Neu war heuer das Familiensportabzeichen. Hier mussten drei Personen aus mindestens zwei Generationen das Sportabzeichen erringen. Sechs Familiensportabzeichen waren das erfreuliche Ergebnis.

Seit 25 Jahren ist das Hallentraining von Oktober bis April eine feste Einrichtung. Dabei können auch die ersten Leistungen abgenommen werden. Udo Bauer und Yvonne Hätscher überreichten die Urkunden, Prüfkarten und Abzeichen des Deutschen Sportabzeichens (DSA) und gratulierten den Erwerbern. Werner Nagel erhielt das DSA mit Zahl „25“. (lt)

