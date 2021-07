Bronze für die Lechrain Volleys

U13-Team tritt bei der oberbayerischen Meisterschaft an

Gute Ergebnisse erzielten die Lechrain Volleys bei den jüngsten Beach-Volleyball-Turnieren.

Caja Karpf und Anna-Maria Mautz, ihre Partnerin vom TSV Sonthofen, traten bei der bayerischen Meisterschaft der U16 in Oberding an. Sie erreichten von 16 Teams einen sehr guten fünften Platz. Ebenso erfolgreich waren Mona Walter und Luisa Heiduk, die bei der oberbayerischen Meisterschaft U13 in Lenggries an den Start gingen. Sie kamen bei 15 Teams bis ins Halbfinale, dort mussten sie sich geschlagen geben. Im kleinen Finale drehten die beiden wieder auf, holten sich den Platz auf dem Stockerl, und damit die Bronzemedaille.

Auch in Landsberg wurde wieder gespielt, diesmal bei der Beachers Tour des Bayerischen Volleyballverbands in der Altersstufe U19. Im Teilnehmerfeld von 14 Mannschaften fanden sich auch zwei Teams der Lechrain Volleys: Joana Huber und Annabelle Heiduk traten zum ersten Mal gemeinsam an und starteten gleich mit einem Sieg. Das zweite Duo der LRV, Caja Karpf und Isabel Wildner, haderte in der Vorrunde mit einigen Schiedsrichter-Entscheidungen und fand nicht so recht in den Wettbewerb. Da alle Platzierungen ausgespielt wurden, trafen die vier Lechrainer im Spiel um Platz neun aufeinander. Hier setzten sich Karpf/Wildner durch.

Das Turnier der U19 gewannen Maja Hau/Charlotte Körber vor Johanna Sturm/Monika Zappulla. Platz drei holten sich Paula Neumerkel/Lisa Winkler mit einem Sieg über Elisabeth Reininger/Johanna Schaberl.

Zusätzlich hatten die Organisatoren um Stefan Huber einen Fairness-Preis ausgelobt. Da aber alle Spielerinnen sehr fair auftraten und es keine eindeutigen Siegerinnen gab, entschieden die Verantwortlichen, den Preis an Jana und Laura Schiele vom TSV Steingaden zu vergeben. Die beiden freuten sich über jeden Punkt, kämpften um jeden noch so aussichtslosen Ball und pfiffen zudem freiwillig das Finale. (lt)