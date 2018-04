vor 42 Min.

Volleyball: Das Zittern hat ein Ende Lokalsport

Die Penzinger Volleyballerinnen (von links Caro Zach, Romana Kohlhund und Franziska Helmer) haben es geschafft: Sie spielen auch nächste Saison in der Landesliga.

Die Relegation beginnt für den FC Penzing alles andere als optimal. Aber dann reißt sich das Team zusammen.

Die Volleyballerinnen des FC Penzing spielen auch nächste Saison in der Landesliga Südwest. In der Relegation sicherten sie sich mit zwei Siegen über den TSV München Ost und den TV Bad Grönenbach den Verbleib in ihrer Spielklasse.

Im ersten Spiel des Tages spielten die beiden niederklassigen Teilnehmer am Relegationsturnier gegeneinander. Dabei setzte sich der Gastgeber aus Grönenbach souverän mit 3:0 gegen den TSV München Ost durch. Damit stand die Reihenfolge des restlichen Turniers fest: Der FC Penzing musste zuerst gegen München und anschließend gegen Grönenbach antreten.

München legt ordentlich vor

In die erste Partie starteten beide Teams konzentriert und es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel (13:13, 17:17). Der TSV setzte sich in einer engen Schlussphase des ersten Satzes knapp durch (25:23). Im zweiten Durchgang konnte sich Penzing ein kleines Polster erspielen (19:14), brachte diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel. München Ost holte Punkt für Punkt auf und sicherte sich dadurch den zweiten Satzgewinn (25:23).

In der Satzpause war es Libera Christina Degle, die es auf den Punkt brachte: „Wenn wir weniger Eigenfehler machen, holen die nicht mehr als zehn Punkte.“ Daran hielt sich das Team auch: Penzing ging konzentriert in den dritten Satz, spielte konsequent und sicherte sich durch zwei Aufschlagserien von Kapitän Barbara Reisacher einen souveränen Satzgewinn mit 25:11. Mit viel Selbstvertrauen ging man in den vierten Durchgang. Ab der Satzmitte setzte sich der FCP ab (12:10/ 20:17) und holte sich auch diesen Satz mit 25:20.

Der Tiebreak fällt knapp aus

Der Tiebreak musste also entscheiden. In diesen starteten beide Teams wieder auf Augenhöhe. Penzing wechselte beim Stand von 8:7 die Seiten und holte sich dank der nervenstarken Elena Balkow beim Aufschlag den knappen Gewinn des fünften Durchgangs (15:13). Schritt eins für den Klassenerhalt war also getan.

Also startete man mit etwas müden Beinen in die zweite Partie gegen Gastgeber TV Bad Grönenbach. Die Ausgangssituation war eindeutig: Der Sieger des Spiels würde in der nächsten Saison in der Landesliga starten.

Im ersten Durchgang hatten die Allgäuerinnen den längeren Atem und setzten sich knapp mit 25:23 durch. Ab dem zweiten Satz zeigten die Penzinger Volleyballerinnen aber noch einmal eine Steigerung. Erneut waren es die oft trainierten Aufschläge, die die Gegner unter Druck setzten und deren Spielaufbau erschwerten. Die Damen des FCP erspielten sich so einen Vorsprung und sicherten sich den zweiten Satz mit 25:19. In Durchgang drei war es Franziska Helmer, die ihr Team durch ihre Aufschläge in Führung brachte (13:7).

Die Anspannung entweicht wie Druck aus einem Kessel

Bad Grönenbach hielt dagegen und konnte noch mal zum 20:20 ausgleichen, aber Penzing bewies diesmal Nervenstärke und holte sich den dritten Satz (25:22). Nun war den Gastgebern anzusehen, dass sie mit den Nerven zu kämpfen hatten. Penzing zwang Bad Grönenbach immer wieder zu Fehlern und baute dadurch den eigenen Vorsprung aus (7:3/12:5/20:11). Mit dem letzten Punkt zum 25:15-Satzgewinn und damit auch Matchgewinn fiel alle Anspannung ab und die Penzinger Volleyballerinnen feierten lautstark den Klassenerhalt.

Coach Richard Reiser zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge: „Was mir heute besonders gut gefallen hat, ist, dass die Mädels gekämpft haben wie die Löwen. Sie haben es sich verdient, auch nächstes Jahr wieder in der Landesliga zu spielen.“ (lt)

Themen Folgen