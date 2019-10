Volleyball: Die Lechrain Volleys feiern ihre Heimpremiere in Landsberg

Plus Hinter dem neuen Namen verbergen sich „alte Bekannte“. Trotzdem gibt es einige Änderungen bei den Volleyballerinnen. Was nötig ist, um die ersten Punkte in der Landesliga einzufahren.

Am Samstag präsentiert sich die die erste Mannschaft der Lechrain Volleys erstmals dem eigenen Publikum. Ab 14.30 Uhr treten die Damen der neuformierten Gemeinschaft im Dominikus-Zimmermann-Gymnasium in Landsberg an. In den beiden Landesliga-Partien bekommen sie es mit dem ASV Dachau und dem SV Eichenau zu tun. Eine Premiere wird dieser Heimspieltag auch für den neuen Trainer, der einen genauen Plan hat, wie es mit den ersten Punkten klappen soll.

Mitte des Jahres wurde die Spielgemeinschaft gegründet, zu der sich die Volleyballer des TSV Landsberg, SV Hurlach, FC Penzing, VfL Kaufering und FC Weil entschieden hatten. Dabei bleiben die Aktiven Mitglied in ihrem Heimatverein, jedoch können Spieler verschiedener Vereine nun gemeinsam als Lechrain Volleys (LRV) in einer Mannschaft antreten. Hintergrund war, den Volleyball-Sport im Landkreis besser fördern zu können. Und so kann man neben zwei Herren-Teams auch vier Damen- und sieben Nachwuchs-Mannschaften stellen.

Das Aushängeschild ist die erste Damen-Mannschaft

Aushängeschild bleiben aber die Damen I, die in der Landesliga spielen und damit in der höchsten Klasse von allen Lechrain-Volley-Teams. In dieser Saison treten die Damen aber nicht nur unter neuem Namen, sondern auch mit neuem Trainer an: Martin Wagner ist der Nachfolger von Richard Reiser. Der Saison-Auftakt in Buchberg ist nach der 0:3-Niederlage zwar misslungen, doch jetzt sollen zu Hause die ersten Punkte her.

Im ersten Spiel bekommen es die Gastgeberinnen mit dem ASV Dachau zu tun. Die Gäste konnten den Abstieg aus der Bayernliga nicht verhindern und legten in der Landesliga ebenfalls einen Fehlstart hin: Mit 0:3 mussten sich die Dachauer Damen dem TSV TB München III geschlagen geben. Damit rangiert der ASV in der Tabelle einen Platz vor den LRV. Ein durchaus machbarer Gegner, denn der neue Trainer Martin Wagner sieht viel Potenzial im Team. „Es ist wichtig, dass die Mannschaft gut in die Saison startet und ihren Flow findet. Dann ist alles möglich.“ Wenn es gelingt, endlich die Leistung aus dem Training abzurufen, sollte der erste Saisonsieg drin sein - vor allem mit der Unterstützung der Fans.

Eine Revanche wäre angebracht

Mit dem Eichenauer SV, der bereits zwei glatte Siege auf dem Konto hat, wartet in der zweiten Partie ein bekannter, interessanter Gegner auf die LRV I. In der vergangenen Saison lag der ESV in der Tabelle einen Platz vor dem Team – in der laufenden Spielzeit kommen die Chicks als Tabellenführer nach Landsberg.

Im Landespokal musste man eine Niederlage gegen das Team aus Eichenau hinnehmen. Das Ergebnis beim Heimspiel soll daher natürlich anders lauten. Die Damen I der Lechrain Volleys starten jedenfalls zuversichtlich und hoffen, diesmal die Trainingsleistung in beiden Spielen aufs Feld zu bringen. Allerdings wird es einige Umstellungen geben, da gleich mehrere Spielerinnen ausfallen.

In Esting ist die vierte Damenmannschaft der Lechrain Volleys am Start. Für sie ist es der zweite Spieltag in der Kreisliga 3. Die ersten Spiele endeten mit einem Sieg und einer Niederlage für die LRV IV. Gegen Haspelmoor musste sich die Mannschaft von Josef Fürholzer mit 1:3 geschlagen geben. In der zweiten Partie gegen den FSV Eching setzte man sich mit 3:1 durch. Jetzt kommt es in Esting gleich zum Rückspiel gegen Eching. Der zweite Gegner ist Gastgeber Esting. (lt/mm)