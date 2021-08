Lechrain Volleys feiern Premiere

Bambini zeigen im Sand eine tolle Leistung. Neulinge überraschen beim Turnier

Zum ersten Mal in der noch jungen Historie veranstalteten die Lechrain Volleys ein Beach-Turnier für die jüngsten Volleyballerinnen und Volleyballer. Knapp 30 Mädels und ein Junge im Alter von sechs bis elf Jahren hechteten dem Ball im Sand hinterher, versuchten, mit einem ruhigen Spielaufbau den Angriff vorzubereiten und die gegnerische Mannschaft mit gezielten Angriffsaktionen „auszukontern“.

Und das gelang den jungen Nachwuchstalenten sehr gut. Gespielt wurde im Modus zwei gegen zwei auf einer bambinigerechten Feldgröße von 4,5 Metern Länge und vier Metern Breite sowie einem Gewinnsatz bis zehn Punkte. Um einen möglichst spannenden Spielverlauf und damit auch Spaß für die Kids zu ermöglichen, vereinfachte der Veranstalter die Spielregeln.

Anders als beim Volleyball musste lediglich der dritte Ball bei der Netzüberquerung „normal“ gespielt werden – in diesem Fall gepritscht. Jede Mannschaft hatte mindestens vier, die Halbfinalisten sogar sechs Spiele.

Zunächst musste der Start des Turniers aufgrund starker Regenfälle verschoben und zusätzlicher Regenschutz durch einen Pavillon aufgebaut werden. Mit einer halben Stunde Verspätung begann dann das Turnier. Wie sich zeigte, sollte sich das kurze Warten für die Kinder lohnen.

Die Kinder zeigten alles, was den Volleyballsport so interessant macht: beeindruckende Abwehraktionen, gekonnte Technik und Spannung pur. Es wurde gejubelt, es flossen Tränen und es gab Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen. Am Ende aber waren alle müde – und glücklich. Im Finale standen sich die Teams von Daria Olfert und Emilia Gese sowie Jana Schoppel und Nele Würtz gegenüber. Nach einem anfänglich noch offenen Match setzten sich Olfert/Gese doch klarer als erwartet durch. Sicher machte sich hier die einige Tage zuvor erlittene Handverletzung von Schoppel bemerkbar.

Völlig verdient, aber dennoch überraschend standen sich im kleinen Finale um Platz drei Teams gegenüber, die bis auf eine Ausnahme erst vor drei Monaten überhaupt mit dem Volleyballspielen begonnen haben: Daniela Missa mit Partnerin Anna Etzel gegen Annika Schäfermeyer und Felicitas Schwarzer. Missa/Etzel, die nur denkbar knapp den Einzug ins Finale verpasst hatten, gewannen am Ende deutlich.

Durch großzügige Spenden konnten jedem Kind Preise sowie eine Urkunde überreicht werden.

Beim anschließenden U18-Turnier setzten sich erwartungsgemäß Luisa Heiduk mit Beachpartnerin Mona Walter, die Drittplatzierten der bayerischen Meisterschaft U13, durch. Das U14-Turnier war am Ende viel spannender als zunächst vermutet. Gleich drei Mannschaften hatten dreimal gewonnen und ein Spiel verloren. Es musste die erzielte Punktedifferenz berechnet werden, um die Siegerinnen zu ermitteln. Es gewannen Antonia Wistuba und Emilia Dengler.

Mit der Unterstützung von vielen Helferinnen und Helfern aus dem Verein und vor allem den Eltern der Kinder wurde das Turnier ein voller Erfolg, das im nächsten Jahr nach einer Wiederholung schreit. (lt)