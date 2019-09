00:03 Uhr

Volleys sind im Pokal gefordert

Die Damen des neu gegründeten Vereins treten in Germering an. Was sich im Vergleich zur vergangenen Saison geändert hat

Die Vorbereitungszeit für die Volleyballerinnen des neugegründeten Vereins Lechrain Volleys ist am Wochenende vorbei. Am kommenden Sonntag startet das Team zum ersten Mal offiziell unter diesem Namen beim Landespokal A in Germering.

Die Volleyballabteilungen von fünf Vereinen aus dem Landkreis (FC Weil, FC Penzing, SV Hurlach, TSV Landsberg, VfL Kaufering) haben sich nach der vergangenen Saison zusammengeschlossen, um ihren Volleyballsport voranzutreiben. Dabei herausgekommen ist eine Sportgemeinschaft mit zwei Herren- und vier Damenmannschaften sowie sieben Teams im Jugendbereich, also insgesamt über 150 aktive Sportler, die vereint unter eben diesem neuen Namen auftreten – den Lechrain Volleys. Zum ersten Vorsitzenden wurde Peter Higler gewählt, unterstützt von seinen Stellvertretern Sabine Gehrlich (Hurlach), Werner Gschwind (Kaufering), Thomas Fritsch (Landsberg) sowie Christine Gerling (Penzing).

Gesucht wird beim anstehenden Turnier ein Qualifikant für den Landespokal B, der bereits eine Woche später stattfindet. Gegner beim Turnier sind der Ausrichter vom SV Germering, der TSV München-Ost sowie der Ligakonkurrent vom TSV Turnerbund München 3. Im Kader der Damen 1 gab es im Vergleich zur vergangenen Saison einige Veränderungen: Caroline Zach legt eine Familienpause ein und wird dem Team auf der Mittelposition fehlen. Eva Rupp wechselte zu den Damen 2 (vormals FC Weil 1) in die Bezirksliga. Dafür kann die Mannschaft sich über Neuzugänge freuen: Lisa Böhm kommt vom FSV Eching zu den Lechrain Volleys und Julia Drespling verschlägt es berufsbedingt in den Landkreis und somit in das Team. Nachwuchsspielerin Joana Huber, die bereits in der vergangenen Saison immer wieder an Spieltagen teilnahm, ist inzwischen ebenfalls fester Bestandteil des Kaders.

Auch der Trainer an der Seitenlinie ist neu: Martin Wagner aus Buchloe trainiert die Damen 1 seit Juni. Der erfahrene Coach mit der B-Trainer-Lizenz bringt frischen Wind ins Training und fordert seine Spielerinnen immer wieder heraus. Das Ergebnis der Arbeit in den zurückliegenden Wochen zeigt sich im Landespokal und regelmäßig dann ab Anfang Oktober, wenn die neue Saison für die Damen I in der Landesliga beginnt.

Die anderen Damenteams haben noch eine kurze Schonfrist und nutzen die letzten Trainingseinheiten für die Feinabstimmung, bevor dann ab dem 28. September schrittweise für sämtliche andere Erwachsenen- und Jugendmannschaften der Lechrain Volleys die Saison beginnt. Die Herren werden am Wochenende an einem Vorbereitungsturnier in Aichach teilnehmen. (lt)

