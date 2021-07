Fußballfest in Rott

TSV Landsberg siegt hoch

Es war am Ende der erwartete Sieg für den TSV Landsberg, doch das war nicht das Wichtigste: Beim Testspiel gegen den TSV Rott stand für die Bayernliga-Fußballer etwas anderes im Vordergrund.

Es war ein Spiel zu Ehren von Stephan Botschafter, der jahrzehntelang in Landsberg engagiert war und neuer Trainer in Rott ist (LT berichtete). Zum Dank für die geleistete Arbeit trat der Bayernligist bei der A-Klassen-Mannschaft an – und gewann mit 7:0 (je zwei Mal Mulas, Detmar und Kollmann sowie Jörg). „Es war genau so, wie ich mir es vorgestellt hatte“, freut sich Landsbergs Teammanager Wolfgang Sanktjohanser, der die Idee dazu hatte.

Neben dem Spiel gab es für Botschafter noch einen Blumenstrauß sowie ein Trikot mit Unterschriften von TSV-Abteilungsleiter Sebastian Gilg. Am Samstag steht der nächste Test für die Landsberger an, ab 11.30 Uhr im 3C-Park gegen den Landesligisten Kempten. (mm)