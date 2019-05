00:02 Uhr

Vorentscheidendes Duell um den Gruppensieg

Die Penzinger müssen in Niederbayern antreten. Vor der Partie sind umfassende Tests nötig

Die Penzinger Stockschützen befinden sich derzeit in sehr guter Form. Sie haben ihre beiden ersten Partien in der Bundesliga gewonnen und stehen damit an der Spitze ihrer Gruppe.

Am Samstag müssen sie beim Tabellenzweiten Oberkreuzberg (Landkreis Freyung-Grafenau) antreten und würden bei einem Sieg bereits einen sehr großen Schritt in Richtung Viertelfinale machen. Der Gruppensieg wäre ihnen dann kaum noch zu nehmen, zumal zwei der drei weiteren Partien in Penzing ausgetragen werden.

Der Gegner ist gerade erst in die Bundesliga aufgestiegen, weswegen das Duell für die Penzinger Stockschützen eine Premiere ist und sie nicht genau wissen, was sie erwartet. „Wir haben gehört, dass sie wie wir auch auf Asphalt antreten, der aber nicht ganz leicht bespielbar sein soll“, sagt Stephan Ruile. Die Penzinger packen deswegen mehr als 100 Laufsohlen ein und werden vor der Partie noch einmal intensiv testen, kündigt er an.

Völlig unbekannt sind die Oberkreuzberger den Penzingern allerdings nicht. Beide Mannschaften sind sich in der vergangenen Winterbundesliga auf neutralem Platz bereits begegnet. „Sie haben mehrere sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen. Trotzdem dürfte die Favoritenrolle in dem Duell bei uns liegen und wir wollen dieser natürlich auch gerecht werden, betont Stephan Ruile.

In der Stammmannschaft gibt es keine Veränderungen, allerdings werden die Penzinger einen anderen Ersatzmann mitnehmen: Stefan Gießer. Der 14-Jährige gilt als großes Talent, ist amtierender deutscher Schülermeister, hat auch in der Jugend schon sehr gute Resultate erzielt und soll für die Männermannschaft der Penzinger perspektivisch aufgebaut werden. (chmü)

