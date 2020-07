vor 49 Min.

War die Pause zu lang?

Nach dem Saisonabbruch muss sich die Jugend auf eine ganz neue Situation einstellen

Wie überstehen die Nachwuchsfußballer die lange Zwangspause. Im Gegensatz zu den Senioren wurde in der Jugend die Saison abgebrochen, eine neue soll im Herbst beginnen. Inzwischen wird auch wieder trainiert, doch wie viele Spieler – vor allem der älteren Jahrgänge – haben noch Lust am Fußball? Die Nachfrage des LT brachte Überraschendes zutage.

Nach dem Saisonabbruch war die Befürchtung groß, dass vor allem bei der A-Jugend viele Mannschaften abgemeldet werden könnten. Doch es kam anders: „Bei uns waren so viele im Training wie noch nie“, sagt Günter Weber, A-Jugend-Trainer der SG Egling/Walleshausen/ Scheuring. Seit vergangenem Jahr trainiert Weber das Team und war begeistert, wie engagiert seine Spieler sind. Dass nun – vorausgesetzt, die Bedingungen lassen es zu – zwei Runden gespielt werden, sagt ihm zu. Vorgesehen ist jeweils eine Runde im Herbst und Frühjahr mit anschließendem Auf- und Abstieg. „Ich finde die Idee gut, denn oft ist es so, dass zwei, drei Teams des älteren Jahrgangs das Feld beherrschen und die anderen sich die Plätze teilen. Wenn nun nach der Hälfte die besseren zusammengestellt werden, ist das gar nicht schlecht.“

Positiv überrascht war auch Bernhard Haller, Jugendleiter beim VfL Kaufering, vom Trainingseifer der Nachwuchsfußballer. „Wir hatten schon Befürchtungen, wie sich die lange Pause auswirken würde.“ Doch die Jugendlichen zeigten sich alle hoch motiviert. Die A-Jugend spielt weiter in der Bezirksoberliga.

Erfolgreich war die A-Jugend des MTV Dießen, die zwei Aufstiege in Folge hinter sich hat und in der Kreisliga startet. Dann zwar mit einer veränderten Mannschaft, doch Trainer Philipp Ropers ist dennoch sehr zuversichtlich. „Es kommen elf Spieler des Jahrgangs 2001 in den Herrenbereich, dennoch können wir zwei A-Jugend-Mannschaften für die nächste Saison melden.“

Dabei gehe es für beide Teams aber nicht nur ums „dabei sein“, vielmehr wollte man in der Kreisliga eine gute Rolle spielen. Die lange Pause habe der Motivation nicht geschadet, stellte Ropers fest. „Wir haben mit unseren Spielern über WhatsApp und Videos Kontakt gehalten.“ Und so sprang kein Spieler ab – vielmehr vermeldet der MTV einige Neuzugänge und Rückkehrer. „Sollte es allerdings im Herbst noch nicht losgehen, könnte es ganz anders aussehen.“ (mm)

