Wasalauf: Ein Stoffener unter fast 15.000 Langläufern

Christian Vogelgsang aus Stoffen startete beim Wasalauf in Schweden. Die 90 Kilometer auf den Langlaufski waren kein Zuckerschlecken.

Von Margit Messelhäuser

Es war ein Erlebnis, das Christian Vogelgsang so schnell nicht vergessen wird: Mit 14.716 weiteren Startern nahm er in diesem Jahr beim Wasalauf in Schweden teil. Dieser traditionelle Skilanglauf-Wettbewerb hat Volksfestcharakter für die Zuschauer – weniger für die Athleten. Denn diese müssen 90 Kilometer zurücklegen, und dürfen dabei an den Kontrollpunkten die vorgegebenen Zeiten nicht überschreiten.

Und so war das Ziel von Christian Vogelgsang, den die Fußball-Fans des FC Stoffen noch als Torwart kennen und die Schützen als Mitglied der Rundenwettkampf-Mannschaft von Edelweiß, in erster Linie „ankommen“. Für den Entwicklungs-Ingenieur bei Scania, der schon einige Jahre in Schweden lebt, lief es aber viel besser: Er belegte Platz 10.039.. „Ich wäre natürlich gerne unter die besten 10.000 gekommen“, teilt er nach dem Rennen mit, doch mit seiner Zeit von 11:25:44 Stunden darf er sehr zufrieden sein.

Am ersten Anstieg wird es richtig en

Während die Zuschauer an der Strecke teilweise ein Picknick machten und dabei die Teilnehmer anfeuerten, hatten diese ein richtiges Stück Arbeit zu verrichten. War der Massenstart schon eine Herausforderung, kam die nächste nach gut einem Kilometer. „Von Anfangs 50 Spuren wurde die Strecke auf etwa zehn verengt“, schreibt Vogelgsang – der erste Anstieg sorgte auch für einen Stau und „man musste darauf achten, dass einem niemand auf die Stöcke tritt und diese brechen“. Er meisterte die erste Schwierigkeit, die nächste kam nach gut der Hälfte der Strecke: „Ich bekam leichte Rückenschmerzen und meine Oberschenkel machten zu“, schildert er seine Probleme. Da es dann aber erst mal eine Zeit lang bergab ging, erholte er sich wieder und er hielt durch.

Als Kind lief er über die Stoffener Felder

Das, obwohl er eigentlich erst seiner Zeit in Schweden zum klassischen Skilanglauf gekommen ist. „Während meiner Kindheit waren wir auf den Stoffener Fluren öfter mit Langlaufskiern unterwegs gewesen“, schreibt er – aber eher querfeldein. Für den Wasalauf aber bereitete er sich sehr gut vor: auf Rollenskiern, dem Mountainbike, beim Crosstraining, aber auch im Kajak. Insgesamt kam er vorher auf etwa 75 Kilometer mit Rollenski – rund 250 waren es mit den Langlaufski.

Ob er im nächsten Mal erneut an den Start gehen wird, will er noch offen lassen: „Momentan tendiere ich eher dazu, am König-Ludwig-Lauf oder dem Macialonga teilzunehmen“, lautet seine Antwort. Die Lust am Ausdauersport hat er auch nach dieser Anstrengung nicht verloren.

