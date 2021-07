24 Stunden lang auf dem Ammersee segeln

Am Samstag startet wieder die Traditionsregatta vor St. Alban, aber mit einer neuen Regel. Der Landsberger Segelclub lädt seit fast 50 Jahren zu der Veranstaltung ein. Ein Rückblick auf viele lustige Ereignisse, aber auch auf ein tragisches Unglück

Auf dem Ammersee steht eine der großen Traditionsregatten an: Nach der Zwangspause wegen Corona wird am Samstag um 12 Uhr zum 47. Mal die 24-Stunden-Regatta des Segelclubs Landsberg gestartet. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) gibt den Startschuss zu einer der traditionsreichsten und größten Regatten im süddeutschen Raum. Rund 80 Schiffe mit insgesamt über 300 Besatzungsmitgliedern werden auch diesmal erwartet. Doch in diesem Jahr wartet auf die Teilnehmer eine Neuerung.

Seit 1974 veranstaltet der SCLL die 24-stündige Wettfahrt, die vor St. Alban startet und auch vor St. Alban endet. Unter den Startern ist auch diesmal der Vorsitzende des Landsberger Segelclubs, Bernd Müller-Hahl. Er selbst hat seit 1975 an allen 24-Stunden-Regatten teilgenommen und freut sich schon auf die anstrengende, aber auch schöne und meist erlebnisreiche Fahrt.

Neu ist in diesem Jahr, dass es bei der Wettfahrt nur noch die Bojen in Schondorf, Herrsching und vor St. Alban zu umrunden gilt. „Die Änderung von fünf auf drei Bojen wird die Segeltaktik nachhaltig verändern“, meint Vorsitzender Bernd Müller-Hahl.

In den fast 50 Jahren haben sich aber auch die Regularien der Regatta deutlich verändert. Während früher alle Crews 24 Stunden durchfahren mussten und ein Stopp an Land verboten war, kann man nun auch nur die erste Runde segeln und trotzdem in die Wertung kommen. In den Anfangsjahren hatte die Regatta bis zu 130 Schiffe am Start. Zuletzt hat sich die Teilnehmerzahl auf 80 bis 90 Starter reduziert.

Das Segeln hat in der Familie Müller-Hahl Tradition, denn schon sein Vater, Altlandrat Bernhard Müller-Hahl, war begeisterter Segler und Sohn Basti wird diesmal mit dem 98 Jahre alten 35er nationalen Kreuzer „Herzog Ernst“ mit von der Partie sein.

Für die Besatzungen der Bojenboote ist die Regatta seit jeher eine langwierige Angelegenheit. 24 Stunden ohne Pause oder Personalwechsel harren sie auf ihren Schiffen aus und kontrollieren das korrekte Passieren der Boje durch die Teilnehmer mit Argusaugen. „Natürlich versorgen wir die Teams an den Bojen per Motorboot mit Essen und Getränken und es gibt Besatzungen, die seit 1974 an allen 24-Stunden-Regatten im Bojenboot sitzen“, erzählt Bernd Müller-Hahl, der seit 2007 Vorsitzender des Landsberger Segelclubs ist.

Der Zahnarzt aus Dießen blickt auf unzählige Wettfahrten zurück und berichtet wie sein Amtsvorgänger Horst Krah (Vorsitzender von 1992 bis 2004) über ein tragisches Ereignis, aber auch viele nette Anekdoten rund um die Regatta. Tiefpunkt der Traditionsregatta war das schwere Unwetter im Jahr 2001, als die Wettfahrt nach zwei Stunden bereits beendet war, viele Teilnehmer kenterten und zwei Segler ums Leben kamen.

Doch es gab im Lauf der vielen Jahre auch lustige Situationen während der Regatta. Eine Drei-Mann-Crew aus Landsberg hatte für die 24 Stunden eine Kiste Bier an Bord – die Kühltasche mit dem Proviant allerdings im Auto vergessen... Durch die Untiefe am Rieder Eck wurden nicht wenige Teilnehmer unsanft gebremst. Schiffe mit mehr als 1,6 Meter Tiefgang sind mehrfach aufgefahren, jedoch kam es bis auf einige Kratzer am Schiff selbst zu keinen schwerwiegenden Folgen.

Andere Teilnehmer, die in Holzhausen oder Schondorf zu nah ans Ufer kamen, verfingen sich in Fischernetzen und verloren auf der Wettfahrt so einige Stunden. Bernd Müller-Hahl selbst musste einmal aufgeben, als der Mast seines Oldtimers bei der Fahrt mit Spinnaker brach. Er war auch Augenzeuge, als drei Schiffe vor Herrsching beim Runden der Boje etwas drängelten und die lockere Großschot des einen Seglers den Steuermann des Konkurrenten wie mit einem Lasso einfing und ins Wasser zog. „Viele sind im Lauf der Jahre ins Wasser gefallen. Zum Glück verliefen die Stürze – abgesehen von nasser Kleidung –glimpflich.“

Knifflig wird die Fahrt in den Morgenstunden, wenn auf dem See dichter Nebel aufzieht und die Regatta für Crews zum echten Blindflug werden kann. „Ohne Kompass oder GPS stellt sich die Frage, ob man im Nebel erst das Ufer sieht oder bereits zuvor auf Grund läuft“, bemerkt Müller-Hahl lachend. Als er mit seiner Crew im dichten Morgennebel in die Herrschinger Bucht einfuhr, kam ihm ein anderes Schiff entgegen. „Wir fahren nach Herrsching“ rief er der anderen Crew zu, die in entgegengesetzter Richtung fuhr allerdings auch steif und fest behauptete, auf Kurs Herrsching zu sein.

Krönender und traditioneller Abschluss der Wettfahrt war stets das Hafenfest nahe des Landsberger Segelclubs. „Das wird diesmal aufgrund der Pandemie nicht stattfinden aber ich hoffe auf gute Bedingungen, kräftigen Wind und eine unfallfreie 24-Stunden-Regatta“, so Vorsitzender Bernd Müller-Hahl.