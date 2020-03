03.03.2020

Wechselbad der Gefühle beim TSV

Sowohl die Landsberger Herren als auch die Damen treten ersatzgeschwächt an

Ein Kontrastprogramm lieferten die Landsberger Handballer ab: Während sich die Herren klar geschlagen geben mussten, durften sich die Damen über einen deutlichen Sieg freuen.

Stark dezimiert traten die Landsberger bei der HSG Isar-Loisach an. Alle drei Kreisläufer fielen krank oder verletzt aus, dann musste auch noch Max Kaltstein passen und Markus Bräutigam konnte erst in der letzten Viertelstunde eingreifen. So half Florian Hausner aus der zweiten Mannschaft am Kreis aus, und er machte seine Sache sehr gut. Angesichts der vielen Änderungen wunderte die 30:37-Niederlage nicht.

Aber die Landsberger kämpften und gingen anfangs sogar in Führung (5:3/10.). Dann hatte sich die HSG besser auf ihre Gegner eingestellt und nutzte deren verständliche Abstimmungsschwierigkeiten. So fiel bald der Ausgleich (5:5/13.), anschließend zog die HSG weg und führte zur Pause 18:11. Landsberg hielt den Abstand (17:23/37.), doch in der 38. Minute fiel auch noch Johannes Kauter nach seiner dritten Zeitstrafe aus. Trotzdem kam Landsberg wieder auf vier Tore ran (22:26/46.), ehe die Kraft nachließ und die HSG konsequent ihre Chancen bis zum 37:30-Endstand nutzte.

„Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben sich tapfer gewehrt“, meinte Trainer Dirk Meier nach der Partie. „Jetzt bleibt zu hoffen, dass bis Donnerstag wieder etliche fit sind“. Dann findet ab 20.15 Uhr im Sportzentrum das verlegte Spiel gegen Weilheim statt.

TSV: Dominik Keller, Michael Juchem, Moritz Hierstetter (3), Christian Eisen (3), Sebastian Ketterer (1), Tobias Giez (4), Johannes Krauter (2), Fynn Meier (10/1), Florian Hausner (3), Markus Bräutigam (1), Christoph Stöcker (3).

Auch für die TSV-Damen standen die Vorzeichen alles andere als gut: Beim TSV Peißenberg stand nur eine Auswechselspielerin zur Verfügung. Trotzdem gelang mit einer engagierten Leistung ein deutlicher 28:21-Sieg.

Nach einem ausgeglichenen Beginn war man in der zehnten Minute erstmals zwei Tore vorne (4:2). Anschließend herrschte Torflaute, ehe den Gastgeberinnen der Anschluss gelang. TSV-Trainer Ecki Herber stelle seine Damen neu ein, mit Erfolg: In der 22. Minute lag man wieder 8:5 vorne und ging mit einem 14:11 in die Kabine.

Dank der geringen Fehlerquote kamen die Landsbergerinnen aus der sicheren Abwehr heraus immer wieder über die erste oder zweite Welle zum Erfolg. Das schaffte man auch in der zweiten Halbzeit. Trotz der kleinen Besetzung hielt man das Tempo hoch. Auf eine Manndeckung für Annemarie Scheld hatte man eine passende Antwort, und Veronika Stöcker zeigte im Tor immer wieder wichtige Paraden.

So hielt man die Gastgeberinnen auf Abstand (22:16/46.) und fuhr einen sicheren 28:21-Erfolg ein.

„Wichtig war heute, dass es uns fast durchgehend gelungen ist, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, lobte Ecki Herber die Mannschaft. Angesichts der Besetzung wollte man einfachen, effektiven Handball spielen und das habe geklappt. (lt)

TSV: Veronika Stöcker, Lena Hierstetter (5), Barbara Bonfert (3), Franziska Kemeny, Jana Ludwig (6/4), Stella Makella (3), Julia Hahn (5), Annemarie Scheld (6).

Themen folgen