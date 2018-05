vor 21 Min.

Weikert wird Polizeimeister Lokalsport

Kauferinger holt Titel im Halbmarathon

Tom Weikert aus Kaufering ist bayerischer Polizeimeister im Halbmarathon. Im Rahmen des Regensburg Marathons wurden die schnellsten Beamten über die 21,1 Laufkilometer gesucht. Am Start waren 165 Polizisten aus ganz Bayern.

Von Beginn an schlug Weikert ein Tempo knapp unter vier Minuten pro Kilometer an und lief so im vorderen Feld mit. Sein Ziel war es, einen konstanten Lauf bis zum Ende ins Ziel zu bringen. Michael Schott, der bei der Polizei Landsberg seinen Dienst verrichtet, hielt sich trotz einer dreiwöchigen Zwangspause gut im Mittelfeld. Zur Hälfte des Rennens fühlte sich Weikert immer noch gut, und konnte noch mal an Tempo zulegen und machte so Platz um Platz gut. Der 44-jährige Ausdauersportler von der 54. Einsatzhundertschaft in Königsbrunn war sogar auf dem zweiten Streckenabschnitt schneller unterwegs und schob sich somit noch weit nach vorn im Gesamtfeld. So kam Weikert mit einer Endzeit von 1:21 Stunden ins Ziel. Dies bedeutete in der Gesamtwertung aller 2500 Starter den 16. Platz und den 1. Platz in der Altersklasse M40. Mit dieser Leistung sicherte sich Weikert den bayerischen Polizeimeistertitel in der Altersklasse und belegte den 7. Platz in der Polizeigesamtwertung.

Michael Schott kam nach 1:32 Stunden ins Ziel und war nach der Pause auch zufrieden mit seinem Rennen. In der Gesamtwertung bedeutete dies den 129. Platz und den 19. Platz in der Altersklasse M40. In der Polizeiwertung reichte es zu Gesamtplatz 42 und zum 8. Platz in der Altersklasse. (lt)

