Weil kassiert eine Packung

Penzing bleibt am Tabellenführer Denklingen dran. Für Jahn Landsberg hat das Spiel ein paar Minuten zu lang gedauert

Einen tollen Start legte der FC Penzing nach der Corona-Pause hin: Im wichtigen Spiel gegen den TSV Peiting siegte der FCP mit 2:0. In der ersten Hälfte bot sich den Zuschauern, die sich an die Abstandsregelungen hielten, eine spielerisch schöne Kreisliga-Partie. Lediglich vor dem gegnerischen Tor waren die Gäste aus Peiting wenig zwingend. Die Penzinger nutzten ihre wenigen guten Chancen besser und gingen in Führung. Ganz im Gegensatz dazu dann die zweite Hälfte: Das Spiel flachte ab, der Ball wurde nur noch hin- und hergeschoben. Man merkte deutlich, dass Martin Greupel, der Spielmacher im Mittelfeld, verletzt fehlte. Die einzig richtige Aktion aufs Tor war das 2:0 nach einem Konter. Beide Teams lagen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Penzing bleibt mit dem Sieg weiter am Spitzenreiter Denklingen dran. (lt)

Dieser fuhr gegen den TSV Moorenweis einen, wenn auch etwas glücklichen, 2:1-Sieg ein. Zu lange liefen die Denklinger dem Rückstand hinterher. Das Führungstor hätte laut Trainer Markus Ansorge schon viel früher fallen müssen, denn der VfL war überlegen. So blieb es bis zum Schluss spannend, und der VfL schaffte in der 90. Minute doch noch das Siegtor. Und das konnte sich sehen lassen: Armin Sporer bekam den Ball vom Torwart direkt in die Spitze und musste nur noch querlegen für Adrian Anisits, der zum Siegtreffer verwandelte. (man)

Ein schlechteres Comeback hat der FC Weil erwischt. In Bernbeuren musste man sich mit 5:1 geschlagen geben. Grund waren zu viele individuelle Fehler, denn ansonsten haben die Weiler nicht mal schlecht gespielt. Nachdem die Gäste aber schon einem 3:0-Rückstand hinterherliefen, sah Torwart Schmiddunser nach einem Foul auch noch Rot, und die Partie war so gut wie gelaufen – auch, weil der FC vorne selbst kaum Druck machte. (lt)

Das 2:2 Unentschieden in Altenstadt war besonders bitter für die Jahnler, die über 90 Minuten hinweg klar die überlegene Mannschaft waren. Aus dem Spiel heraus kamen die Hausherren zu keiner einzigen Chance, die beiden Treffer erzielte Altenstadt durch Freistöße – den zweiten bereits in der Nachspielzeit. Spielerisch könne man den Jahnlern absolut keinen Vorwurf machen, so Trainer Armin Sanktjohanser. „Jetzt heißt es Mund abwischen und nächste Woche geht’s weiter.“ (ars)

Denklingen - Moorenweis 2:1: 0:1 Betz (38.), 1:1 Greif (63.), 2:1 Anisits (90.);

Bernbeuren - Weil 5:1: 1:0 Glatzel (2.), 2:0 Natzeder (4.), 3:0 Lerchenmüller (13.), 3:1 Greinwald (55.), 4:1 Boos (71.), 5:1 Birk (93.); Rot: Schmiddunser (38./FCW); Gelb-Rot: Natzeder (84./TSVB);

Penzing - Peiting 2:0: 1:0 Noder (31.), 2:0 Macierzynski (85.)

Altenstadt - Jahn Landsberg 2:2: 0:1 Baumgartl (21.), 1:1 Schmitt (46.), 1:2 Stefani (49.), 2:2 Schmitt (95.); Gelb-Rot: Baumgartl (95./FTJ)

