vor 50 Min.

Weite Fahrt für Fußballerinnen Lokalsport

MTV Dießen spielt in Frickenhausen

Nach zwei Heimspielen in Folge sind die Fußballerinnen des MTV Dießen wieder auswärts an der Reihe: Am Sonntag, 15 Uhr, treten Nico Weis und sein Team beim TSV Frickenhausen an.

Die Dießenerinnen konnten aus den drei Spielen zuletzt insgesamt 5 Punkte holen und daher auch etwas Selbstvertrauen tanken. Nachdem der FC Pegnitz am vergangenen Spieltag aber dreifach punkten konnte, sind die MTV-Damen trotzdem auf einen Abstiegsplatz in der Bayernliga gerutscht. Am Sonntag soll deshalb wieder alles in die Waagschale geworfen werden, um möglichst nah am rettenden Ufer zu bleiben.

Im Hinspiel gab es gegen Frickenhausen ein torloses Remis. Der Dießener Gastgeber hat Ende der Hinrunde eine gute Serie gestartet und auch in der Rückrunde schon zwei Spiele gewonnen. Daher steht Frickenhausen mit aktuell 21 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz.

MTV-Trainer Nico Weis steht der komplette Kader zur Verfügung. (lt)

