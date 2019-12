Welche Gefahr droht Senioren im Leistungssport?

Plus Bei der deutschen Masters-Meisterschaft erleidet ein 69-jähriger Schwimmer einen tödlichen Herzinfarkt. Ob der Leistungssport für ältere Menschen mehr Gefahren birgt, darüber spricht das LT mit Sportlern und einem Facharzt.

Vor Kurzem war Schwimmer Matthias Weiss (64) für den VfL Kaufering bei den deutschen Masters-Meisterschaften am Start und sehr erfolgreich. Allerdings gab es dabei einen tragischen Zwischenfall: Im vorletzten Wettkampf hatte ein 69-jähriger Teilnehmer einen Herzinfarkt erlitten und war einige Tage später gestorben. Wie gefährlich sind solche Wettkämpfe für Senioren? Das Landsberger Tagblatt hat darüber mit Sportlern und einem Kardiologen gesprochen.

Masters-Wettkämpfe werden immer beliebter. Oft treffen sich dort die früheren Leistungssportler und verbinden den Wettkampf mit dem Wiedersehen. Aber nicht immer ohne Risiko, wie nicht nur die deutsche Meisterschaft der Masters im Schwimmen zeigte. Auch wenn für Matthias Weiss, der unter anderem drei Titel gewonnen hatte, die Wettkämpfe im Mittelpunkt standen, so war es doch auch ein schönes Wiedersehen. „Ich habe drei Sportler getroffen, mit denen ich früher für Wolfsburg in der Bundesliga geschwommen bin und die ich seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen habe.“ So kameradschaftlich die Atmosphäre bei diesen Wettkämpfen sei: „Im Wasser ist es bis zu dem Moment des Anschlags ein Kampf ohne Ende.“ Ein harter Kampf, denn bei Streckenlängen zwischen 50 und maximal 200 Metern bleibt man im extrem anstrengenden Sprintbereich.

Man erreicht die Grenze der Belastbarkeit

Und darin sieht Weiss auch das Problem: „Bei einem Wettkampf erreicht man immer die Grenze der eigenen Belastbarkeit.“ Dass dies nicht ungefährlich sei, habe die Vergangenheit gezeigt. „Ich weiß von drei Todesfällen bei Masters-Wettkämpfen im Schwimmen in den vergangen drei, vier Jahren.“ Dabei müssen Schwimmer jedes Jahr ein Attest vorlegen, das sie als „sportgesund“ ausweist, um den Startpass zu erhalten. Allerdings sei keine gründliche Untersuchung mit Belastungs-EKG und dergleichen dafür erforderlich.

Genau dazu rät der Landsberger Kardiologe Professor Dr. Michael Reppel. „Egal, ob man jung oder alt ist - wenn man in Richtung Leistungssport gehen will, sollte man vorher ein EKG schreiben und eine Ultraschall-Untersuchung des Herzens machen lassen.“ So ließen sich auch angeborene Erkrankungen des Herzens, die ja auch junge Menschen betreffen können, erkennen beziehungsweise ausschließen.

Falsches Gesundheitsbewusstsein

Er erlebe immer wieder, dass Patienten aus einem Gesundheitsbewusstsein heraus Sport machen würden – „was ja eigentlich begrüßenswert ist“ – dies aber unkontrolliert tun würden. Keineswegs auf der sicheren Seite seien auch ehemalige Leistungssportler, die nach einer Pause wieder anfangen. „Egal, wie fit man früher war - bevor man wieder mit dem Sport anfängt, sollte man sich checken lassen.“ Auf jeden Fall hellhörig sollte man werden, wenn „bei Belastung eine Luftnot auftritt oder ein Druck auf der Brust. Das können kardiologische Symptome sein“, sagt der Mediziner. Aufgefallen ist Reppel, der früher in Schleswig-Holstein lebte, dass „in Bayern viel mehr ältere Menschen Sport machen. Das kann auch an den Bergen liegen, die zum Wandern oder Mountainbiken einladen. Hier macht gefühlt jeder Sport“, sagt der Mediziner.

Beim Rudern setzen Senioren auf Langstrecken

Zwar nicht in den Bergen, aber auf dem Wasser sind bei den Kauferinger Ruderern relativ viele Senioren aktiv – auch bei Masters-Wettkämpfen. Dabei sitzen die Senioren im wahrsten Sinne des Wortes „in einem Boot“: „Da kann sich eigentlich keiner übernehmen, weil ja alle im selben Rhythmus rudern müssen“, sagt Michael Waidhauser, der Vorsitzende des RCLK. Eine sportärztliche Bescheinigung fordere man nur bei Kindern ein, sagt Waidhauser. "Die Erwachsenen sind selbst für sich verantwortlich. Aber jeder, egal wie alt, muss natürlich schwimmen können“. Gefährlicher seien im Rudersport die Wettkämpfe am Ergometer, die einem Rennen mit einem Einer entsprechen. „Da habe ich auch schon junge Mädels vom Ergometer kippen sehen, weil sie sich übernommen haben“, sagt der Vorsitzende des Vereins.

Diese Art der Wettkämpfe sei für die ältere Generation aber nicht wirklich interessant. Und wenn die Senioren stattdessen aufs Wasser gehen, dann so gut wie nie in einem Einer-Ruderboot. „Mit dem Alter wird der Gleichgewichtssinn schlechter, da ist der kipplige Einer nicht mehr das richtige“, sagt Michael Waidhauser. Außerdem versuche man, möglichst an Langstreckenregatten teilzunehmen, fügt Ulrich Wallenda, der frühere langjährige Vorsitzende des RCLK, an. Der 73-Jährige ist noch bei vielen Regatten am Start. „Für mich persönlich gilt: je länger, desto lieber. Denn da kann man sich bei einem Endspurt nicht mehr übernehmen.“