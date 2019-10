vor 16 Min.

Wichtig für das Selbstvertrauen

Die Red Hocks (am Ball Ricardo Wipfler) siegen im Pokal.

Die Red Hocks können zum ersten Mal in dieser Saison jubeln

In der 1. Bundesliga warten die Floorballer der Red Hocks Kaufering noch auf den ersten Sieg. Im Pokal ist er ihnen nun gelungen. Allerdings mit viel Mühe.

Mit einem stark dezimierten Kader traten die Red Hocks in Tübingen an. Trotzdem ging Kaufering schnell in Führung – Torschütze war Verteidiger Marco Tobisch, der diesmal Center spielte. Doch nach und nach kam es zu einem offenen Schlagabtausch, den Tübingen zum Ausgleich nutzte. Zwar hatte Kaufering mehr Ballbesitz, doch das Tor erzielte der Gastgeber (14.). Ricardo Wipfler gelang postwendend das 2:2, aber noch vor der Pause legte Tübingen erneut vor.

In der Drittelpause forderte Heinzelmann seine Spieler auf, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren, und dies schien gewirkt zu haben. Kaufering startete deutlich spritziger ins Mitteldrittel. In Überzahl gelang Ricardo Wipfler der wichtige Ausgleich zum 3:3 (25.), danach verpassten es die Red Hocks, ihrerseits vorzulegen.

Das letzte Drittel begann hitziger, und die zweite Strafe für Tübingen nutzte Raphael Heinzelmann zur 4:3-Führung. In der spannenden Schlussphase machte Tübingen Druck und als die Gastgeber in den letzten Minuten den Keeper vom Feld nahmen, gelang Dominik Stork mit einem Empty-Net-Goal der 5:3-Endstand. In der nächsten Pokal-Runde treffen die Kauferinger auf Bonn. (lt)

