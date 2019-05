vor 49 Min.

Wichtige Punkte für Fuchstal im Derby

Sieg gegen Unterdießen. Clevere Weiler schaffen weiteren Schritt zum Aufstieg

Im Spitzenspiel der Kreisklasse 4 zwischen dem FSV Eching und dem FC Weil setzte sich der Tabellenführer glücklich mit 0:2 durch. Es war das erwartet schwere Spiel für beide Mannschaften. Die Partie war hart, aber stets fair. In der 78. Minute vergab Eching die Chance, per Strafstoß in Führung zu gehen. Nur kurze Zeit später hatte Weil einen Strafstoß, der zur Führung genutzt werden konnte. In der Nachspielzeit trafen die Gäste noch zum zweiten Mal. Lange Zeit war die Partie offen und ein Remis wäre verdient gewesen.

Verfolger Igling gewann gegen den TSV Herrsching nach längerer Zeit mal wieder und bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Bereits von Beginn an signalisierte die Heimelf Siegeswillen und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. Früh im Spiel dezimierten sich die Gäste, als der Schlussmann nach einer Notbremse vom Feld geschickt wurde. Nach der Pause gelang schließlich das ersehnte Führungstor. Die Gäste kamen zwar durch einen Handelfmeter noch einmal zum Ausgleich, letztlich war Igling aber in Überzahl zu dominant und erspielte sich den verdienten Siegtreffer.

Der abstiegsbedrohte FC Scheuring war zu Gast in Utting. Über lange Zeit war das Spiel ausgeglichen. Zur Halbzeit lag Utting mit 2:1 vorn. Auch nach dem Seitenwechsel war die Partie offen. Zwar hatte Utting ein deutliches Chancenplus, aber auch Scheuring kam nach individuellen Abwehrfehlern zu Möglichkeiten. Lange mussten Uttings Zuschauer bangen. Am Ende behielt man, trotz der vielen vergeben Chancen, die Oberhand.

Ins Derby zwischen Fuchstal und Unterdießen starteten die Füchse voller Elan und zeigten von Beginn den Willen zum Sieg. Unterdießen verteidigte kompakt und hielt kämpferisch und mit langen Bällen dagegen. Mit einem Traumpass setzte Fuchstals Kapitän Christian Waldhör, Tom Tasler in Szene, welcher zum 1:0 vollstreckte. Doch noch vor der Pause kamen die Gäste zum etwas überraschenden Ausgleich. Mehrere gute Möglichkeiten der Hausherren blieben ungenutzt, ehe Unterdießen einen Konter zum 1:2 vollenden konnte. Fuchstal gab sich nicht auf und drängte weiter. Wiederum Tasler besorgte das 2:2. In der Nachspielzeit wurden die Bemühungen der Heimelf noch mit dem Siegtreffer per Kopfball belohnt.

Die Partie Rottenbuch gegen Kinsau wurde aufgrund des mit Schnee bedeckten Platzes abgesagt. (kell/alwi/tosch/hametz)

Eching - Weil: Tore: 0:1 Greinwald (87., FE), 0:2 Greinwald (93.)

Igling - Herrsching: 1:0 Wilbiller (49.), 1:1 Yaranguenue (59., FE), 2:1 Mundigl (70.), 3:1 Bucher (83.); Rot: Ried (28., TSVH); Gelb-Rot: Scherdi (93., SVI)

Utting - Scheuring: 1:0 Kaltenbach (19.), 1:1 Schamberger (31.), 2:1 Krukow (34., FE)

Fuchstal - Unterdießen: 1:0 Tasler (35.), 1:1 Hirschvogel (44.), 1:2 Glodek (60.), 2:2 Tasler (75.), 3:2 Koc (90.)

Rottenbuch-Kinsau: abgesetzt

Themen Folgen