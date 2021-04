Wie Rugby-Spieler Lukas Wende aus Schondorf für seinen Sport brennt

Plus Lukas Wende aus Schondorf entdeckt mit fünf Jahren seine Liebe fürs Rugby. Eine vielversprechende Karriere muss er vorzeitig beenden, aber dieser Sport lässt ihn nicht los.

Lukas Wende erinnert sich noch ganz genau: „In der ersten Klasse hat ein älterer Herr bei uns ein Rugby-Schnuppertraining gemacht, ab dem Moment war ich Feuer und Flamme für diesen Sport.“ Schnell war auch klar, dass er sehr viel Talent hatte, doch in seinem ersten Jahr bei den Herren kam das unfreiwillige Ende. Dem Sport bleibt er aber dennoch treu.

In Berlin hat Lukas Wende, der inzwischen in Schondorf lebt, seine ersten Erfahrungen mit Rugby gemacht. „Für die Jugendlichen ist der Sport nicht gefährlicher als andere Sportarten“, sagt er – da gebe es genügend Untersuchungen beispielsweise aus England oder Frankreich, wo Rugby viel populärer sei als in Deutschland.

Dennoch gebe es gewisse Vorurteile. „Die hatte meine Mutter auch“, sagt er und erzählt mit einem Schmunzeln: „Zeitweise habe ich mich heimlich zum Training geschlichen.“ Bis seine Mutter dann auch mal bei einem Spiel zugesehen habe. „Das ist oft so“, weiß er aus Erfahrung: „Nachdem die Eltern mal gesehen haben, welche Werte vermittelt werden und wie fair es bei den Spielen zugeht, sind sie auch überzeugt.“

Bereits drei Mal eine Gehirnerschütterung

Alle Jugendmannschaften hat Lukas Wende durchlaufen, stand auch bei den U18-Europameisterschaften 2011 und 2012 im Team, doch ausgerechnet in seinem ersten Jahr bei den Herren war dann abrupt Schluss. „Ich hatte innerhalb kürzester Zeit drei Mal eine Gehirnerschütterung“, erzählt er. Und das habe ihm doch zu denken gegeben, denn „ich hab ja nur den einen Kopf und da sind Langzeitschäden nicht ausgeschlossen“.

Wenn auch schweren Herzens aber sehr konsequent hat er nach dem Entschluss, seine Karriere zu beenden, auch gleich „die komplette Rugby-Ausrüstung entsorgt“, um nicht mehr in Versuchung zu geraten. Ein schmerzhafter Entschluss, aber er blieb dabei. „Es fällt schon schwer, wenn ich sehe, dass meine früheren Mannschaftskollegen jetzt zum Teil sogar Profis sind“, sagt er. Aber immerhin blieb er seinem Sport treu: Um den Kontakt zum Rugby nicht zu verlieren, engagierte er sich als Trainer. Zwischenzeitlich war Wende von Berlin nach Schondorf gezogen und ist inzwischen Vater eines dreijährigen Buben. Er „heuerte“ beim Bayerischen Rugbyverband an. „Da trifft man sich alle drei, vier Wochen zum Auswahltraining, das ist auch nicht so zeitintensiv“, sagt er.

Vor der Pandemie hatte er die bayerische U18-Auswahl trainiert, inzwischen gebe es aber Überlegungen, die Altersgruppen weiter zu fassen, um so einen Pool bilden zu können. Beginnen könne man mit Rugby auch schon sehr früh: „Mein Sohn ist jetzt drei Jahre, er wird, wenn es wieder geht, anfangen.“ Denn gerade für die Kleinen sei es eine tolle Möglichkeit, sich auszutoben, sagt Lukas Wende. Erst ab der Altersgruppe der U12 spiele langsam auch der Leistungsgedanke eine Rolle.

In Bayern, so der Auswahltrainer, habe sich in den vergangenen Jahren in Sachen Rugby einiges getan: „Es gibt mehrere Neugründungen von Vereinen.“ Unter anderem ja auch in Landsberg – inzwischen hat sich der Verein zwar aufgelöst, wurde aber gleichzeitig als Abteilung bei Jahn Landsberg aufgenommen. Dort haben die Rugbyspieler auch ihr eigenes Feld. Eine Liste aller Vereine, die es in Bayern gibt, ist auf der Homepage des Bayerischen Rugbyverbands eingestellt. Wende: „Wer sich dafür interessiert, findet da sicher den richtigen Verein.“

