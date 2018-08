Wird es wieder torreich?

vor 26 Min.

Erpfting und Kaufering waren bislang in Torlaune. Jetzt treffen sie aufeinander

Von Bernhard Munz

Sowohl der SV Erpfting als auch der FC Kaufering sind fulminant in die neue Saison in der A-Klasse7 gestartet. Erpfting gewann dabei zum Saisonauftakt beim FC Stoffen mit einem 7:2-Kantersieg. Tabellenführer Kaufering hat bereits zwei Spiele hinter sich und beide gewonnen. Bemerkenswert dabei der 5:2-Sieg beim Vizemeister der vergangenen Saison, dem TSV Schondorf. Man darf also gespannt sein, welche Mannschaft am Sonntag im Spiel der Woche ihre „weiße Weste“ verliert. Anpfiff in Erpfting ist um 15 Uhr.

50 Punkte hat man im Erpftinger Lager als Saisonziel ausgegeben. Man wäre damit in der vergangenen Saison auf dem vierten Platz gelandet. „Vielleicht ist ja diesmal keine Übermannschaft, wie im letzten Jahr Utting, dabei. Und man rückt mit den 50 Punkten vielleicht ein Stückchen weiter nach oben in der Tabelle“, meint Erpftings Trainer Cem Balcioglu mit einem Augenzwinkern. Er kann dabei auch durchaus zuversichtlich nach vorne blicken. Denn mit acht Neuzugängen, von denen gleich fünf zum Saisonstart in der Anfangsformation standen, scheint ein Problem gelöst zu sein.

„In der letzten Saison war die Spielerdecke einfach zu dünn. Ausfälle konnten wir nicht kompensieren und haben so viele Punkte liegen gelassen“, meint der 44-Jährige weiter, der in Erpfting im Mai 2017 das Traineramt übernommen hat. Auch mit der Trainingsbeteiligung ist Cem Balcioglu sehr zufrieden und sagt weiter: „Die Stimmung ist gut, und wenn bis zu 30 Spieler ins Training kommen, macht das auch einfach Spaß.“ Großen Respekt hat der SV-Coach vor dem morgigen Gegner aus Kaufering. „Das ist eine individuell starke Mannschaft, die offensiv sehr gut besetzt ist. Da haben wir ein richtiges Loch zu bohren, ist sich der vierfache Familienvater der Schwere der Aufgabe durchaus bewusst. Verzichten muss Cem Balcioglu auf mehrere Spieler, unter anderem auf Top-Torjäger Christian Haltenberger, der sich im Urlaub befindet. Dennoch wolle man auf der Welle weiter reiten und auf Sieg spielen.

Mit zwei Siegen ist der FC Kaufering in die Saison gestartet und hat dabei die Tabellenführung übernommen. „Das ist eine Momentaufnahme, die guttut, aber wir wollen schön auf dem Teppich bleiben“, tritt FC-Coach Tomislav Muha etwas auf die Euphoriebremse. „Gegen Schondorf haben wir gezeigt, was möglich ist. Doch schon eine Woche später, gegen einen wesentlich schwächeren Gegner, zeigen wir unser zweites Gesicht. Und gewinnen trotz vieler Chancen mit viel Mühe“, so Muha über das 2:1 gegen Stoffen und das Hauptproblem seiner Mannschaft – die fehlende Konstanz. Ein weiteres großes Problem sieht Tomislav Muha, der Kaufering seit 2015 trainiert, zwischen den Pfosten seines Teams und meint weiter: „Wir haben einen Feldspieler zum Torwart umfunktionieren müssen. Und ob das über eine gesamte Saison gut geht, bin ich mir nicht so sicher.“ Auch deshalb bleibt man beim Saisonziel „guter Mittelfeldplatz“ auf dem Boden der Tatsachen. Den morgigen Gegner sieht der FCK-Trainer als einen Mitfavoriten für den Aufstieg. „Die haben sich klasse verstärkt und werden ein Wörtchen ganz oben mitreden“, ist sich Tomislav Muha um die Klasse der Heimelf sicher.

Da er jedoch aus dem Vollen schöpfen kann, sieht er durchaus Chancen, etwas „mitzunehmen“ und meint am Ende mit einem Schmunzeln: „Da beide Mannschaften ihre Offensivqualitäten haben, aber in der Defensive so ihre Probleme, tippe ich auf ein torreiches 3:3-Unentschieden.“

