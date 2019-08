vor 19 Min.

Zittersieg für den FSV Eching

Drei Teams warten noch auf den ersten Punkt

Aufsteiger Herrsching war zu Gast beim SV Unterdießen. Gleich von Beginn an machten die Gastgeber Druck und gingen verdient in Führung. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte erhöhte Unterdießen auch noch auf 2:0.

Herrsching wirkte bemüht, aber nicht wirklich gefährlich und schwächte sich dann auch noch selbst: Nach einem Foul sah ein Gästespieler wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte – das spielte Unterdießen natürlich zusätzlich in die Karten. Unterdießen spielte seine Überlegenheit zu einem am Ende verdienten 4:0-Erfolg aus. Damit klettert das Team erst mal auf den zweiten Tabellenplatz.

Ebenfalls siegreich war der FSV Eching gegen die Reserve des TSV Landsberg. Allerdings musste das Team vom Ammersee bis zum Schlusspfiff zittern. FSV-Coach Andreas Ufer haderte dabei gerade nach dem Seitenwechsel mit der Chancenverwertung seiner Schützlinge.

Bereits in der ersten Halbzeit schwächten sich die Gäste selbst, als ein Spieler des TSV nach gerade mal einer halben Stunde mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nach der Pause setzte das Wetter beiden Mannschaften sichtlich zu, der FSV war in dieser Phase spielbestimmend, die Gäste aus der Kreisstadt jedoch stets gefährlich.

FSV-Abteilungsleiter und Torschütze des Tages, Thomas Dreher, brachte es nach dem Spiel auf den Punkt: „In den kommenden Aufgaben müssen wir unser Visier vor dem Tor besser einstellen, wenn wir weitere Punkte sammeln wollen.“

Wenig zu jubeln hatte der SV Igling beim Aufsteiger aus Hohenfurch. Die Gastgeber waren von Beginn an motiviert und spielbestimmend, während die Iglinger einfach nicht in die Partie fanden. So war die 0:3-Niederlage für den Vizemeister der vergangenen Saison durchaus verdient.

Auch Fuchstal hatte auswärts das Nachsehen und musste sich in Schwabbruck geschlagen geben. Beide Mannschaften hatten mit dem Wetter zu kämpfen, dementsprechend fehlte es in dieser Partie etwas an Tempo.

Fuchstal wollte die frühe Führung erzielen, machte viel Druck, doch ein Konter bescherte Schwabbruck das 1:0. Zwar brachte ein Elfmeter die Füchse noch vor der Halbzeit zurück ins Spiel, doch nach dem Wechsel sorgten ein Fehler im Abwehrverhalten und ein erneuter Konter für den 3:1-Endstand.

Der SV Kinsau hatte Raisting zu Gast. Trotz früher Führung hatte der SV Kinsau am Ende das Nachsehen, ein Doppelschlag innerhalb von zehn Minuten bescherte dem Gast aus Raisting einen Auswärtserfolg. Pech für die Gastgeber, denn eigentlich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, betrachtet man die gesamten 90 Minuten. Bei Kinsau machte sich aber auch die dünne Personaldecke bemerkbar – die Partie der zweiten Mannschaft hatte man sogar absagen müssen. (evsp/tosch/alwi/resc/hametz)

1:0 Greinwald (13.), 2:0 Mi. Müller (42.), 3:0 Reuter (88.,), 4:0 Reuter (90.); Gelb-Rot: Metzner (56., TSVH)

1:0 Dreher (31.); Gelb-Rot: Abbasi (30., TSVLL)

Hohenfurch - Igling 3:0; 1:0 Schönfelder (17.), 2:0 Grimm (57.), 3:0 Bayer (90.)

1:0 Pröbstl (19.), 1:1 Schneider (35., FE), 2:1 Sepp (47.), 3:1 Reich (84.); Gelb-Rot: Ruf (75., SVF)

1:0 Swoboda (29.), 1:1 Stechele (75.), 1:2 Messner (85.

